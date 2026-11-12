Mercado Pago ofrece gestión gratuita del FAL hasta 2026 para pymes

Mercado Pago permite a las empresas gestionar el Fondo de Asistencia Laboral digitalmente con 0% de comisión el primer año. Adhesión obligatoria antes del 1/12/2026.

Mercado Pago ha lanzado una solución digital para que las empresas gestionen su aportación al Fondo de Asistencia Laboral sin comisiones el primer año. Esta iniciativa facilita el cumplimiento de la Ley 27.802, vigente para empleadores del sector privado con trabajadores en relación de dependencia. La plataforma permite completar la adhesión directamente desde la cuenta del usuario, eliminando barreras burocráticas tradicionales.

Mecanismo de gestión digital sin costos iniciales

La opción se habilita desde el ecosistema de Mercado Pago y está diseñada para simplificar la administración de las contribuciones patronales obligatorias. El proceso de adhesión requiere que el empleador acepte el reglamento de gestión y presente una declaración jurada sobre la situación laboral actual de la compañía. Una vez completados estos pasos, se realiza una validación posterior para asegurar la correcta inscripción en el sistema. La empresa no cobra ninguna comisión por este servicio durante el primer año de operación. Esta medida busca incentivar la adopción temprana del nuevo régimen previdencial. Las empresas deben adherirse antes del 1 de diciembre de 2026 para cumplir con la normativa vigente.

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Funcionamiento del Fondo de Asistencia Laboral

El Fondo de Asistencia Laboral fue establecido por la Ley 27.802 para financiar obligaciones laborales específicas al finalizar una relación de trabajo. Las empresas deben elegir una entidad administradora para gestionar una parte de sus contribuciones. Los recursos acumulados sirven para cubrir pagos por preaviso y otras prestaciones legales cuando se extingue el vínculo laboral. La contribución mensual se calcula sobre las remuneraciones base para los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Los porcentajes aplicables son del 2% para las micro, pequeñas y medianas empresas y del 1% para las entidades sin fines de lucro. Cada empleador cuenta con una cuenta individual donde se depositan estos montos mensuales.

Rol de ARCA y supervisión de la CNV

La Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA) actúa como agente de derivación de los recursos y supervisa el procedimiento de declaración y pago. El Fondo de Asistencia Laboral cuenta con Mercado Pago como entidad administradora y Banco Industrial S.A. como entidad custodia. La operatoria está bajo la estricta supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que regula el funcionamiento de estos fondos. Los recursos no constituyen un pago directo al trabajador, sino que contribuyen al financiamiento de las obligaciones del empleador. La empresa sigue siendo responsable de cumplir con la legislación laboral vigente. Los trabajadores deben estar registrados con al menos un día de antigüedad al momento de la extinción del contrato para acceder a la cobertura.

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Estrategia de inversión en instrumentos locales

La política de inversión de Mercado Pago destina los recursos exclusivamente a instrumentos argentinos denominados en pesos. Entre los activos contemplados se encuentran depósitos a plazo fijo emitidos por entidades financieras reguladas. Esta estrategia busca generar rendimientos sobre el dinero acumulado mientras no sea necesario utilizarlo para atender obligaciones laborales. Los fondos gestionados por Mercado Pago están sujetos a las disposiciones regulatorias de la CNV. Las relaciones laborales en el sector de la construcción y el personal de casas particulares están excluidas de este régimen. La adhesión digital permite a las compañías administrar sus cuentas con mayor eficiencia y transparencia.

Plazos y cumplimiento normativo para empresas

El plazo para elegir la entidad administradora del fondo vence el 1 de diciembre de 2026. Esta fecha forma parte del cronograma oficial de implementación del régimen creado por la Ley 27.802. La elección inicial determina dónde se gestionarán las contribuciones patronales de manera permanente. Las empresas que aún no se hayan adherido deben actuar antes de la fecha límite. El incumplimiento de este requisito podría generar sanciones administrativas o dificultades en el proceso de extinción laboral. La digitalización del trámite reduce los errores y acelera la integración al sistema. Los empleadores pueden realizar toda la operación desde sus dispositivos móviles o computadoras. La plataforma de Mercado Pago integra este servicio con otras herramientas financieras empresariales. Esto facilita la conciliación contable y el flujo de caja relacionado con los aportes previsionales. La transparencia en la gestión de los fondos asegura que los recursos estén disponibles cuando se requieran. Los rendimientos generados por las inversiones se acumulan en la cuenta individual de cada empresa. Este mecanismo mejora la liquidez empresarial y la planificación de costos laborales a largo plazo. La normativa aplica únicamente a empresas privadas con personal registrado. Los autónomos y monotributistas no están comprendidos en este régimen de contribución obligatoria.