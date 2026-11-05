Mercado Libre reporta utilidades Q3 2024: Acciones caen pese al crecimiento

Mercado Libre enfrenta caída bursátil tras revelar que el incremento del 6,4% en utilidad neta y la presión en márgenes operativos no satisficieron las expectativas de los inversores en el tercer trimestre.

Mercado Libre, el líder en comercio electrónico de Latinoamérica, enfrentó una reacción negativa inmediata en los mercados financieros tras divulgar sus resultados financieros del tercer trimestre. Aunque la compañía logró incrementar su facturación total, sus acciones experimentaron una caída significativa que se profundizó durante la sesión del jueves. Los inversores descontaron que el crecimiento del negocio no se tradujo en una mejora proporcional de la rentabilidad operativa.

Según el análisis del mercado, la utilidad neta de Mercado Libre aumentó apenas un 6,4%, mientras que el resultado antes de impuestos retrocedió un 5,5%. Esta divergencia entre ingresos y beneficios reflejó la presión sobre los márgenes generada por mayores inversiones estratégicas. Ya el miércoles por la noche, los papeles de la empresa habían bajado más del 7% en el comercio electrónico tras horario de mercado, una caída que continuó su tendencia descendente en las sesiones siguientes.

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Impacto de las inversiones en logística y márgenes

La expansión de la capacidad de cumplimiento (fulfillment) aumentó casi un 20% en comparación con el trimestre anterior, un dato que impactó directamente en los costos operativos de la organización. Esta ampliación de la infraestructura logística, junto con la promoción de envíos gratuitos y el fuerte impulso al marketing en Brasil, llevó al margen operativo a quedar levemente por debajo de los niveles registrados en el período previo. Martín de los Santos, CFO de Mercado Libre, explicó que la escala generada por el engagement de los usuarios es clave para la eficiencia futura.

Durante el trimestre, la plataforma continuó ganando participación en el negocio de comercio electrónico en sus principales mercados latinoamericanos. En términos de volumen, los artículos vendidos subieron un 36% interanual, alcanzando la cifra de 867 millones de unidades. Además, la relación de los usuarios con la plataforma se profundizó, con un aumento del 12% interanual en el número de artículos por comprador en toda la región, consolidando un modelo de negocio basado en la frecuencia de compra.

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Crecimiento acelerado en el mercado brasileño

Brasil se consolidó como un motor fundamental de crecimiento, donde los artículos vendidos aumentaron un 45% interanual. Este desempeño permitió a la compañía acumular su quinto trimestre consecutivo con un crecimiento superior al 40% en esta variable clave, incluso un año completo después de reducir el umbral para los envíos gratuitos, medida implementada en junio de 2025. El GMV (volumen bruto de mercancías) en ese mercado creció un 36% interanual en términos ajustados por tipo de cambio.

La estrategia de reducción del umbral de envío gratis en Brasil demostró ser altamente efectiva para acelerar el ritmo de compras por comprador. Los costos de envío aumentaron debido a la ampliación de esta oferta y a la expansión de la capacidad logística, pero la compañía justificó la inversión alineándola con las oportunidades identificadas en el sector. La migración del comercio hacia el canal online al ritmo más rápido desde 2020 define el liderazgo que la empresa busca asegurar en los próximos años.

Fortalecimiento de Mercado Pago y publicidad digital

El segmento de fintech, Mercado Pago, continuó expandiendo su presencia en las finanzas personales y empresariales, reportando un aumento del 29% interanual en usuarios activos mensuales hasta alcanzar los 93 millones. Los activos bajo administración crecieron un 67% en dólares, reflejando una mayor confianza de los usuarios en la plataforma para gestionar sus ahorros. La evolución destaca el liderazgo en NPS (Net Promoter Score) y la adopción de herramientas de inteligencia artificial.

El asistente de inteligencia artificial, denominado Mago, registró cientos de miles de operaciones dentro de la aplicación cada mes, simplificando la gestión financiera cotidiana. En Brasil, los usuarios activos mensuales de Mercado Pago crecieron más de un 35% interanual, el ritmo más rápido entre los competidores de escala. Paralelamente, Mercado Ads trasladó las capacidades de medición del marketplace a la publicidad en redes sociales, anunciando alianzas estratégicas con empresas como Netflix para vincular la exposición publicitaria con la actividad de compra dentro de la plataforma.