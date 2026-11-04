Mercado Libre reporta caída bursátil por menores ganancias en el tercer trimestre

Acciones de Mercado Libre caen 7% tras anunciar ganancias de u$s448 millones. La empresa invierte fuertemente en logística y marketing en Brasil para consolidar su liderazgo en comercio electrónico.

Mercado Libre enfrentó una corrección significativa en los mercados financieros tras presentar sus resultados financieros del tercer trimestre, registrando una caída del 7% en el valor de sus acciones en Wall Street. Esta reacción negativa del mercado se debió principalmente a que la ganancia neta de la empresa ascendió a u$s448 millones, una cifra inferior a los u$s473 millones que los analistas financieros esperaban previamente. La desvalorización de las acciones continuó de manera pronunciada incluso después del cierre oficial de las operaciones bursátiles.

Estrategia de inversión y expansión logística

La reducción en la rentabilidad reportada está directamente vinculada a una serie de inversiones estratégicas mayores ejecutadas por Mercado Libre en áreas críticas como la logística, la implementación de envíos gratuitos y campañas intensivas de marketing, especialmente en el mercado brasileño. Esta expansión operativa fue impulsada por el avance del programa de Creadores y Afiliados, el cual ha demostrado ser un motor clave de engagement. Martín de los Santos, CFO de Mercado Libre, explicó que este enfoque genera escala y que la escala, a su vez, mejora la eficiencia operativa.

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Durante este periodo, la capacidad de fulfillment de la compañía aumentó casi un 20% en comparación con el trimestre anterior. Esta significativa expansión de infraestructura impactó directamente en los costos operativos, provocando que el margen operativo quedara levemente por debajo de los niveles registrados en el período previo. Sin embargo, la directiva mantiene la firmeza en su estrategia de crecimiento a largo plazo en un entorno de migración acelerada del comercio hacia el canal online.

Crecimiento de ventas y participación en LATAM

A pesar de los desafíos en los márgenes, la plataforma continuó ganando participación en el negocio de Commerce en sus principales mercados de América Latina. Durante el trimestre, Mercado Libre registró un avance interanual del 33% en términos neutrales frente al tipo de cambio (FX neutral), mientras que el volumen de artículos vendidos aumentó un 36%, alcanzando un total de 867 millones. Este crecimiento refleja una profunda integración de la plataforma en la vida de los consumidores regionales.

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La relación entre los usuarios y la plataforma se intensificó notablemente, con un aumento del 12% interanual en el número de artículos comprados por cada usuario en toda la región. Esta métrica de engagement es fundamental para la estrategia de la empresa, ya que demuestra una mayor lealtad y frecuencia de uso que sustenta el crecimiento futuro del negocio de comercio electrónico en el continente.

Desempeño destacado en el mercado brasileño

Brasil se consolidó como uno de los mercados más dinámicos para Mercado Libre, impulsado por la reducción del umbral de envío gratis implementada en junio de 2025. En este mercado, el volumen total de mercancías (GMV) creció un 36% interanual en términos neutrales, mientras que los artículos vendidos aumentaron un 45%. La compañía acumuló así su quinto trimestre consecutivo con un crecimiento superior al 40% en esta última variable, marcando un hito significativo en su historia reciente.

Antes de la reducción del umbral, el crecimiento en artículos por comprador en Brasil se mantenía en un ritmo de un dígito. El efecto de las inversiones en la propuesta de valor fue inmediato y sustancial. Además, la compañía demostró resiliencia incluso en escenarios de menor dinamismo del consumo general, logrando un crecimiento interanual del 21% en compradores únicos y alcanzando una participación de mercado récord que refleja la captura efectiva de consumidores que migran del comercio físico al comercio electrónico.

Expansión de Mercado Ads y liderazgo financiero

Mercado Ads continuó ampliando su propuesta de commerce media al trasladar los datos y capacidades de medición del marketplace hacia la publicidad en plataformas sociales y de streaming. Esta estrategia permite a las marcas vincular la exposición publicitaria fuera de la plataforma con la actividad de compra dentro de ella. Recientemente, la compañía anunció alianzas estratégicas, incluyendo una con Netflix, que amplían su oferta publicitaria en redes sociales y servicios de streaming, reforzando su ecosistema de monetización.

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Por su parte, Mercado Pago consolidó su posición como la plataforma financiera digital más grande en varios mercados clave. Los usuarios activos mensuales aumentaron un 29% interanual, alcanzando los 93 millones, mientras que los activos bajo administración crecieron un 67% en dólares. La evolución refleja una mayor confianza de los usuarios que transfieren sus ahorros a la plataforma. En Brasil, los usuarios activos mensuales crecieron más de un 35%, mientras que en México superaron los 18 millones, consolidando a la fintech como líder en cartera de crédito.