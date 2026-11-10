Mercado inmobiliario en Nueva Córdoba: precios y demanda tras visita del Papa

Análisis del mercado inmobiliario en Nueva Córdoba tras la visita del Papa León XIV. Precios, alquileres y tendencias de inversión en el barrio universitario de la capital provincial.

El barrio universitario de Nueva Córdoba, ubicado en la capital de la provincia de Córdoba, se ha consolidado como un polo residencial de alta demanda debido a su cercanía con la Ciudad Universitaria y su amplia oferta comercial. Este dinamismo atrae a inversores de toda Argentina, desde Tierra del Fuego hasta Salta y Chaco, quienes buscan capitalizar el alquiler estudiantil y residencial durante la visita del Papa León XIV a la ciudad.

Características del mercado inmobiliario local

La proximidad a la Universidad Nacional de Córdoba es el factor principal que impulsa la rentabilidad de los departamentos en esta zona. Jorge Maslub, gerente general comercial de la inmobiliaria JB SRUR Inmobiliaria + Desarrollista, indica que la empresa lleva treinta y cinco años operando en el sector y actualmente mantiene seis proyectos en desarrollo. Según Maslub, un departamento a estrenar y bien ubicado tiene un precio promedio de 105.000 dólares estadounidenses, aunque el valor final depende de la orientación, la presencia de balcón y la ubicación específica dentro del barrio.

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En el segmento de propiedades usadas, los precios varían según la antigüedad de la construcción. Un departamento usado de aproximadamente diez a quince años cuesta entre 95.000 y 100.000 dólares. Por otro lado, las propiedades de unos veinte años de antigüedad también tienen una demanda constante, siempre que mantengan buenas condiciones estructurales y ubicación estratégica cerca de los servicios esenciales.

Estrategias de inversión y perfiles de compradores

Los padres de estudiantes suelen ser los principales compradores o arrendadores de viviendas en la zona, apoyando a sus hijos en sus primeros años de vida universitaria. Facundo Aguad, director de Facundo Aguad Bienes Raíces, explica que muchas familias comienzan a buscar departamentos para alquiler entre octubre o noviembre hasta marzo, cuando inician las clases. Durante este periodo, los alquileres se cierran rápidamente, a diferencia de otras épocas del año donde el proceso puede tardar más.

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El perfil demográfico del barrio ha cambiado significativamente, con una población mayoritariamente joven y pocas familias residentes de larga data. Mario Rojas, de Taiana Propiedades, señala que los nuevos desarrollos arquitectónicos buscan responder a estas preferencias, incorporando amenidades, balcones y quinchos, elementos que ganaron importancia tras la pandemia. Los edificios de nueva construcción pueden alcanzar hasta treinta pisos y suelen incluir centros comerciales dentro del complejo, como sucede en los avances de la avenida Vélez Sarsfield.

Rentabilidad y desafíos del sector inmobiliario

La rentabilidad del sector muestra un rendimiento bruto anualizado en dólares que se ubica entre el 4,95% y el 5,82%, según datos de CACIC y el relevamiento de Aguad. Sin embargo, el mercado presenta desafíos claros en la discrepancia entre los precios exigidos por los vendedores y los dispuestos por los compradores. Aguad afirma que los valores muy elevados no son convalidados por el mercado a menos que las propiedades sean de calidad excepcional, por lo que se necesita reactivar el crédito hipotecario para mejorar la liquidez.

Los alquileres mensuales en Nueva Córdoba rondan los 700.000 pesos argentinos, sin incluir expensas. En los nuevos complejos, los valores estimados oscilan entre 700.000 y 800.000 pesos. A pesar de los altos precios de venta, las expensas en las torres recientes suelen ser bajas debido a la distribución de costos entre muchas unidades habitacionales. No obstante, esta cifra no contempla gastos de mantenimiento, impuestos ni períodos sin inquilinos, factores que influyen en la rentabilidad neta.

Dinámica de alquileres y expectativas futuras

El mercado de alquileres muestra una mayor selectividad por parte de los arrendatarios. Facundo Aguad advierte que hay más oferta de departamentos disponibles, lo que obliga a los propietarios a ajustar sus pretensiones si desean alquilar rápido. De lo contrario, el proceso puede extenderse de dos a tres meses, frente a las pocas semanas que tomaba anteriormente. Liprandi Inmobiliaria confirma que la demanda está más ajustada con los precios actuales.

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La infraestructura del barrio sigue siendo un atractivo clave, con supermercados veinte y cuatro horas, espacios gastronómicos y servicios que permiten resolver actividades cotidianas sin vehículo. El barrio Nueva Córdoba mantiene su posición como uno de los más buscados de la capital provincial, aunque su evolución requiere adaptación a las nuevas realidades económicas y demográficas de sus habitantes e inversores.