Mercado Inmobiliario Bonaerense Muestra un Impulso Notable en Marzo de 2026

El Colegio de Escribanos de Buenos Aires reporta un crecimiento del 8% interanual en las compraventas de inmuebles durante marzo de 2026, alcanzando 11.116 operaciones, aunque las hipotecas registran una baja interanual del 10%.

El primer trimestre de 2026 ha revelado un panorama alentador para el mercado inmobiliario en la provincia de Buenos Aires, con un incremento significativo en la actividad de compraventa de propiedades. Las estadísticas oficiales, divulgadas por el Colegio de Escribanos bonaerense (COLESCBA), señalan que durante marzo se concretaron un total de 11.116 operaciones de compraventa de inmuebles en todo el distrito. Esta cifra no solo representa una mejora sustancial respecto al mismo período del año anterior, sino que también marca una fuerte tendencia al alza en la dinámica comercial del sector. Específicamente, el registro de marzo de 2026 supera en un 8% la cantidad de 10.317 transacciones registradas en marzo de 2025, lo que indica una recuperación y un impulso renovado en el interés por adquirir propiedades en la región.

La comparación intermensual ofrece aún más datos positivos, evidenciando un crecimiento del 45% en comparación con febrero de 2026, mes en el cual se habían contabilizado apenas 7655 escrituras. Este salto considerable entre ambos meses sugiere que marzo ha actuado como un catalizador, impulsando la actividad de forma notable y marcando un hito positivo en el primer trimestre del año.

Sin embargo, la situación de las hipotecas presenta un escenario más matizado. Los datos del COLESCBA indican que durante marzo se firmaron 1509 actos hipotecarios, lo que representa una disminución del 10% en comparación con las cifras de marzo de 2025. Esta tendencia a la baja en las hipotecas podría ser un factor a observar con atención, ya que tradicionalmente el crédito hipotecario juega un papel crucial en la dinamización del mercado inmobiliario, facilitando el acceso a la vivienda para un mayor número de compradores. A pesar de esta contracción en las hipotecas, la comparación intermensual en este segmento también muestra una recuperación, con un aumento del 44% respecto a febrero de 2026. Esta discrepancia entre el crecimiento de las compraventas y la leve caída interanual de las hipotecas subraya la complejidad del mercado actual y la influencia de diversos factores económicos y financieros en su comportamiento.

Guillermo Longhi, presidente del COLESCBA, al analizar estos resultados, calificó los números del primer trimestre como positivos, pero advirtió que la volatilidad observada mes a mes impide establecer una tendencia anual consolidada. La afirmación de Longhi resalta la necesidad de cautela y de un análisis más profundo para predecir el desempeño futuro del sector.

“Los números de este primer trimestre son positivos pero el comportamiento del mercado en los distintos meses no permite visualizar aún cuál será la tendencia anual”, declaró Longhi. Esta declaración pone de manifiesto que, si bien las cifras actuales son alentadoras, el mercado aún no ha alcanzado una estabilidad que permita proyectar un rumbo claro para el resto del año. La incertidumbre sobre la tendencia anual subraya la importancia de monitorear de cerca la evolución del mercado y los factores que puedan influir en él.

En este contexto, Longhi enfatizó la importancia de políticas e iniciativas que promuevan la reactivación del crédito hipotecario. “Es importante resaltar que para que la tendencia se consolide hacia el alza es fundamental incentivar el mercado del crédito hipotecario”, agregó. Esta afirmación señala que el acceso al financiamiento es un pilar fundamental para el sostenimiento y el crecimiento del mercado inmobiliario. La falta de un acceso robusto y competitivo al crédito hipotecario podría limitar el potencial de las compraventas, a pesar del impulso inicial observado.

Por lo tanto, las medidas gubernamentales y las estrategias del sector financiero para facilitar y abaratar el acceso a las hipotecas serán determinantes para definir la trayectoria del mercado inmobiliario en la provincia de Buenos Aires durante los próximos meses. La fortaleza del mercado de compraventa es un indicativo de confianza y demanda, pero sin el respaldo del financiamiento hipotecario, su consolidación a largo plazo podría verse comprometida, haciendo que el primer trimestre, aunque positivo, sea solo un preludio de lo que podría ser un año de consolidación o de estancamiento, dependiendo de la política crediticia y la estabilidad económica general.





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