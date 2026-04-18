Mercado Inmobiliario Bonaerense Dispara Actividad en Marzo 2026

El Colegio de Escribanos de Buenos Aires (COLESCBA) reporta un crecimiento interanual del 8% en las compraventas de inmuebles, alcanzando 11.116 operaciones en marzo de 2026. Comparado con febrero, la actividad se incrementó un 45%, aunque las hipotecas experimentaron una baja interanual del 10%.

Marzo de 2026 ha sido testigo de un notable dinamismo en el sector inmobiliario de la provincia de Buenos Aires, presentando un panorama alentador para inversores y compradores. El Colegio de Escribanos bonaerense (COLESCBA) ha publicado su informe mensual, revelando que durante el pasado mes se formalizaron un total de 11.116 operaciones de compraventa de inmuebles en toda la jurisdicción.

Esta cifra no solo supera las expectativas, sino que también marca un crecimiento significativo en comparación con el mismo período del año anterior. Específicamente, se observó un aumento del 8% interanual, pasando de las 10.317 transacciones registradas en marzo de 2025 a las actuales 11.116. Esta expansión interanual es un indicador clave de la reactivación y el interés renovado en el mercado de bienes raíces bonaerense.

La comparación con el mes inmediatamente anterior, febrero de 2026, arroja cifras aún más contundentes. En febrero, el número de escrituras registradas fue de 7655, lo que significa que marzo experimentó un impresionante incremento del 45% en la actividad. Este salto intermensual subraya la aceleración del ritmo de las transacciones y sugiere que el mes de marzo ha sido particularmente activo, posiblemente impulsado por factores estacionales o iniciativas específicas del mercado.

La solidez de estas cifras proporciona una base optimista para el desempeño general del sector en el presente año, aunque la volatilidad observada en la comparación mes a mes exige cautela a la hora de proyectar tendencias a largo plazo. El análisis detallado de estas estadísticas permite vislumbrar un mercado que, si bien muestra signos de fortaleza, aún se encuentra en una fase de consolidación, donde la continuidad de los impulsos positivos será determinante para definir la trayectoria anual.

Sin embargo, la situación de las hipotecas presenta un matiz diferente dentro del mismo informe del COLESCBA. Durante marzo de 2026, se contabilizaron 1509 actos hipotecarios. Si bien esto representa un incremento del 44% en comparación con las 1048 hipotecas registradas en febrero de 2026, la perspectiva interanual muestra un descenso. En concreto, la cifra de marzo de 2026 es un 10% inferior a las 1677 hipotecas formalizadas en marzo de 2025.

Esta disparidad entre el crecimiento de las compraventas y el retroceso interanual de las hipotecas pone de manifiesto una posible dependencia del mercado de compraventa de fuentes de financiación alternativas o de un menor uso del crédito hipotecario para la adquisición de propiedades. La disminución en la formalización de hipotecas, a pesar del aumento general de las transacciones, es un punto crítico que requiere atención.

El presidente del COLESCBA, Guillermo Longhi, ha expresado su visión sobre estos resultados, calificando los números del primer trimestre como positivos en términos generales. No obstante, ha señalado la dificultad de discernir una tendencia anual consolidada debido a la fluctuación mensual de la actividad. Longhi ha enfatizado la importancia crucial de fomentar y reactivar el mercado del crédito hipotecario como un pilar fundamental para asegurar que la tendencia alcista observada en las compraventas se mantenga y se fortalezca a lo largo del año.

La disponibilidad de financiación hipotecaria accesible y competitiva es, según su análisis, un elemento indispensable para la sostenibilidad y el crecimiento sostenido del sector inmobiliario en la provincia de Buenos Aires, actuando como un catalizador esencial para la demanda y la concreción de operaciones. La provincia de Buenos Aires, epicentro de esta actividad, se consolida como un polo de atracción para las inversiones inmobiliarias, demostrando una resiliencia notable frente a coyunturas económicas variables.

El incremento interanual del 8% en las compraventas de marzo de 2026 respecto al mismo mes de 2025, sumado a un impresionante salto del 45% en comparación con febrero, sugiere una dinámica de mercado en plena efervescencia. Estos datos no son meras estadísticas; reflejan la confianza de los agentes económicos y particulares en el valor de los inmuebles como activo de inversión y refugio de valor.

La demanda parece estar respondiendo de manera favorable, impulsando un volumen de transacciones que supera las cifras del año anterior. La diversidad de operaciones registradas abarca desde la adquisición de viviendas para residencia hasta inversiones en propiedades con fines de renta, lo que demuestra la amplitud del mercado y su capacidad para adaptarse a diferentes perfiles de demanda. El contexto macroeconómico, aunque con sus desafíos, parece haber alcanzado un punto de equilibrio que permite a los compradores tomar decisiones con mayor certeza.

Factores como la expectativa de estabilidad inflacionaria, la potencial recuperación del poder adquisitivo y la búsqueda de activos tangibles han contribuido a este repunte. La provincia de Buenos Aires, con su extensa red urbana y rural, ofrece una amplia gama de oportunidades, desde propiedades en centros urbanos dinámicos hasta desarrollos en zonas de expansión, lo que atrae a un espectro variado de compradores y desarrolladores, generando un círculo virtuoso de actividad económica y empleo en el sector de la construcción y servicios relacionados.

El análisis continuo de estos indicadores será vital para comprender la profundidad de esta recuperación y anticipar su evolución futura, manteniendo una mirada crítica sobre los factores que impulsan y podrían restringir el crecimiento.





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mercado Inmobiliario Provincia De Buenos Aires Compraventas Hipotecas Inversión

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sufre Francia: Hugo Ekitike sufrió una seria lesión y se perderá el Mundial 2026El delantero de Liverpool se rompió el tendón de Aquiles en el partido de la Champions League ante PSG y los estudios confirmaron el peor diagnóstico

Read more »

Nuevos Costos y Condiciones para el Pasaporte Argentino en 2026El gobierno argentino actualizó los costos, plazos y condiciones para la renovación del pasaporte a partir de marzo de 2026. El nuevo documento incorpora mayores medidas de seguridad y mantiene la modalidad de trámite digital y presencial simplificada. La renovación tendrá el mismo costo que la emisión inicial.

Read more »

Créditos hipotecarios 2026: los requisitos que sí o sí debés cumplir para pedirloSi bien cada banco puede ajustar detalles, los requisitos estructurales son comunes para cualquier solicitante.

Read more »

Mercado Inmobiliario en Buenos Aires: Ralentización del Incremento de Precios y Nuevas TendenciasEl mercado inmobiliario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) muestra una desaceleración en el aumento de precios, según datos recientes de Zonaprop. El precio medio de publicación de departamentos subió solo un 0,2% en marzo, acumulando un 0,4% en el primer trimestre, una cifra significativamente menor al mismo período de 2025. A pesar de esto, los departamentos en pozo lideran el incremento interanual. Se observa una disminución en el porcentaje de barrios que experimentan subas mensuales de precios.

Read more »

Crédito Hipotecario: Tasas Bajan y Reactivan el Mercado Inmobiliario, Pero el Acceso Sigue RestringidoLas tasas de interés para créditos hipotecarios en Argentina han caído a niveles cercanos al 9,4%, marcando un cambio de tendencia tras meses de alzas que habían frenado las operaciones inmobiliarias. Si bien esto ha revitalizado las consultas y la concreción de ventas, el acceso al financiamiento sigue limitado por requisitos de ingresos y scoring, a pesar de los esfuerzos por mejorar las condiciones.

Read more »

La Maciel se quebró tras la notificación judicial que recibió en Gran Hermano 2026: qué dijoLa participante se defendió frente a las cámaras y dijo que es inocente de lo que se la acusa.

Read more »