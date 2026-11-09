Mercado financiero divide opiniones sobre estrategia carry trade y dólar

Analistas debaten la continuidad del carry trade en pesos frente a la calma cambiaria proyectada. Mientras unos ven ganancias, otros advierten riesgos electorales y inflación para 2027.

El mercado financiero argentino se encuentra actualmente en una encrucijada estratégica respecto al manejo del riesgo cambiario. Por un lado, un grupo significativo de operadores continúa apostando a la calma en el tipo de cambio, vendiendo dólar es para posicionarse en instrumentos que pagan tasas de interés en pesos con el objetivo explícito de recomprar divisas posteriormente. Por otro lado, una visión más cautelante sugiere que esta estrategia de carry trade podría volverse peligrosa si el gobierno decide ajustar la cotización para acercarla a la inflación, especialmente ante la incertidumbre política y económica que rodea el horizonte electoral.

Mecánica del Carry Trade y Proyecciones 2027

La estrategia consiste en invertir los pesos acumulados en instrumentos financieros que ofrezcan tasas de interés, ya sean fijas o variables, durante un periodo seleccionado por el inversor. En un momento dado, el capital se desarma para volver a comprar dólares. Si la estrategia funciona, el resultado final debe ser una posesión mayor de divisas que la inicial, dado que el compromiso del Gobierno de mantener estable el tipo de cambio actúa como el ancla principal de esta tesis.

Also read Tabla Anual Liga Profesional 2026: posiciones para la Libertadores y Sudamericana 2027

Algunos operadores confían plenamente en que el precio del dólar seguirá en calma hasta el primer trimestre de 2027, animándose a mantener esta estrategia de intercambio de tasas. Sin embargo, otros participantes del mercado creen que en algún momento la cotización acelerará y, por prudencia, sugieren evitar este tipo de operaciones. De hecho, el carry trade ni ninguna estrategia financiera debe medirse únicamente por mes calendario, pero tomando a octubre como referencia, un inversor que a principios de ese mes vendió dólares para posicionarse en un instrumento a tasa fija en pesos y al cierre del mes pasado lo vendió para volver a comprar divisas, obtuvo una ganancia considerable en apenas un mes comparado con otras alternativas.

Posiciones de Analistas y Estrategias Específicas

Esta ganancia obtenida por los defensores de la estrategia equivale a casi un tercio de la inflación anual de Estados Unidos. Sin embargo, al tratarse de un margen que ya no es tan abultado como el que se observó meses atrás, algunos prefieren evitar este tipo de movimientos. El equipo de investigación de Max Capital, por ejemplo, se inclina por estrategias de carry trade a dos meses. Para ello, sugieren instrumentos CER, que se ajustan por inflación, con vencimiento a finales del próximo año.

Advertisement

En una línea similar, Martín Genero, analista de Clave Bursátil, sugiere una rotación específica previa al arranque de la campaña electoral. Genero considera atractivo vender bonos en dólares, como el AO27, para pasarse a papeles en moneda local. Sus razones se basan en que la tasa fija en pesos cierra antes, justo en plena cosecha, que es el momento de mayor afluencia de entrada de dólares al sistema. Esta lógica busca capturar valor antes de que finalice el ciclo agrícola que tradicionalmente inyecta liquidez extranjera.

Factores Macroeconómicos y Riesgos Electorales

El promedio del mercado, conocido como REM del BCRA, ha estado todos los meses corrigiendo a la baja las proyecciones de devaluación. Este dato respalda la tesis de quienes mantienen la apuesta por el peso, ya que el flujo de ingresos de divisas proyectado es abundante, bastante mayor al que se esperaba inicialmente debido a colocaciones de títulos de deuda corporativa y provincial.

Del lado de los egresos, desde septiembre se observa una merma en la salida por pago de dividendos, un flujo extraordinario que de a poco dejará de estar presente en la balanza de pagos. Además, la tasa fija en pesos queda por encima del tipo de cambio futuro y de la inversión en AO27 contando cupones. Esto implica que, matemáticamente, el rendimiento local supera a la expectativa de pérdida cambiaria en el corto plazo.

A pesar de los fundamentos, el analista Gustavo Ber advierte sobre el peligro actual. Ber señala que cada vez que se acerca la fecha en la que se fija el valor del tipo de cambio a pagar por los dólar linked (fixing), el precio del dólar sube y después baja. Sugiere aprovechar esos picos para hacer la rotación, pero advierte que ahora el carry trade lo ve peligroso. Explica que el tipo de cambio va a tener que correr más cerca de la inflación y el premio en las tasas cortas ya no paga, sugiriendo que el precio del dólar debería avanzar más cerca de la inflación ante un clima externo desafiante.

Advertisement

Impacto en Carteras y Próximos Pasos

Si bien el Gobierno muestra un compromiso por mantener al tipo de cambio relativamente estable, lográndolo a través de intervenciones en los mercados de dólar linked y futuros de dólar, el equipo de Max Capital advierte que un shock externo o interno podría ejercer presiones adicionales y generar pérdidas en estrategias de carry trade. Esto es especialmente relevante teniendo en cuenta que los inversores ya están preocupados por las elecciones de 2027, por lo que la dolarización de carteras podría anticiparse antes de que llegue la fecha electoral.

De todas maneras, en el mercado prima la expectativa de calma cambiaria para los próximos meses, lo que incentiva las estrategias de carry trade. Los inversores proyectan que la cotización se mantendrá en niveles estables dentro de los canales que opera hoy en el mercado oficial. A la vez, los bancos y consultoras económicas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, tras otro recorte en los pronósticos, lo proyectaron en lineas con esta estabilidad relativa, aunque la divergencia de opiniones sobre la sostenibilidad de estas tasas sigue siendo el tema central del debate actual.