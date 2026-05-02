Mercado de Pesos: Cambios de Estrategia y Selección de Bonos en un Contexto Matizado

Análisis de las recomendaciones de las principales entidades financieras (PPI, Balanz, One618 y Criteria) sobre la inversión en bonos en pesos en Argentina, destacando la importancia de la selección cuidadosa de activos en un contexto de cambios en el mercado y la estrategia gubernamental.

El mercado de pesos ha experimentado cambios recientes, alejándose de la fuerte compresión de tasas, el dólar contenido y el récord de compras de semanas anteriores.

Los informes de la City ahora muestran una perspectiva más matizada: aún existe valor en la deuda local, pero ya no es suficiente comprar cualquier bono en pesos esperando que la reducción de tasas haga el resto. El Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares, el Tesoro mantiene la capacidad de refinanciar vencimientos y las curvas en pesos aún ofrecen oportunidades.

Sin embargo, la subida del tipo de cambio oficial, la mayor volatilidad en los bonos soberanos en dólares, el deterioro de algunas variables reales y la estrategia gubernamental de extender la duration obligan a una selección más cuidadosa de las inversiones. En este contexto, PPI, Balanz, One618 y Criteria han actualizado sus recomendaciones, delineando claramente dónde ven más valor, qué activos conservarían en sus carteras y qué segmentos requieren mayor precaución.

El consenso más amplio se centra en la curva CER, aunque existen diferencias significativas sobre qué tramo elegir, ya que la inflación implícita aún parece baja para varias mesas de estrategia, especialmente si el tipo de cambio oficial continúa aumentando a un ritmo más rápido. PPI se enfoca en el CER corto, destacando que los rendimientos en pesos se han ampliado en abril, con un movimiento más fuerte en la curva de tasa fija.

A pesar de esto, argumenta que los break even de inflación aún se mantienen relativamente bajos, por lo que sus principales opciones dentro del tramo corto son TZX26 y TZXD6. La lógica detrás del break even es que, si la inflación supera las expectativas actuales, estos bonos ajustados por CER pueden capturar mejor ese escenario que una LECAP o BONCAP a tasa fija.

Además, al estar en la parte corta de la curva, presentan un menor riesgo de duration que los vencimientos más largos. Balanz también prefiere el CER, eligiendo TZXO6 como su principal opción, complementado con cobertura en Rofex para mitigar el riesgo cambiario. Considera que la inflación implícita aún está por debajo de sus proyecciones, pero advierte que la combinación actual de tasas y tipo de cambio no es tan atractiva como para extender demasiado la duration.

Para la gestión de liquidez, Balanz prefiere TZX26, argumentando que los instrumentos más cortos de la curva CER ya operan como tasa fija y están arbitrados contra sus comparables, mientras que TZX26 ofrece una mejor relación riesgo-rendimiento frente a alternativas como T30J6 o TTJ26. One618, a través del Consultatio Balance Fund, muestra una cartera más agresiva en pesos, con un 80% pesificado y una exposición del 60,7% a CER, con una tenencia significativa en TZX26 (26,5% de la cartera).

También incluye TZX28 (15,6%), lo que indica que el fondo no ha abandonado el tramo largo, aunque se está moviendo hacia alternativas más defensivas. Un aspecto interesante de One618 es la incorporación de CER provincial, comenzando a considerar bonos de Córdoba y Mendoza, que ofrecen spreads de entre 370 y 400 puntos básicos de tasa real sobre la curva soberana. Su cartera incluye papeles como CO3D7 y COD7P, con una exposición provincial total del 15,5%.

Para One618, estos instrumentos son una alternativa superior al CER soberano, ya que mantienen la cobertura inflacionaria y agregan un diferencial de carry por el riesgo crediticio provincial. Criteria, por su parte, mantiene la preferencia por la curva CER para inversores en pesos, pero su selección se inclina hacia una extensión marginal de la duration. Sus opciones son TX26, TZXM7 y TZXS7, especialmente para aquellos que proyectan una inflación por encima de las expectativas del mercado.

TX26 se presenta como una opción intermedia, con pagos parciales en mayo y noviembre, mientras que TZXM7 y TZXS7 permiten capturar más tasa real si el mercado vuelve a validar una compresión de rendimientos. Criteria no recomienda alargar la duration de manera indiscriminada, sino hacerlo en instrumentos específicos. En cuanto a la deuda en dólares y para carteras con un horizonte de largo plazo, Criteria prefiere la curva bajo ley local, con AL30 como posición principal y AE38 como complemento.

AL30 ofrece menor duration y más liquidez, mientras que AE38 suma rendimiento y exposición a una posible compresión de spreads





iProfesional / 🏆 1. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bonos En Pesos Mercado De Pesos Inflación Tasas De Interés Duration CER BCRA Tesoro Inversiones

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Entrenador de Vélez anticipa estrategia para Newell's y Copa ArgentinaEl entrenador de Vélez analizó la victoria sobre Gimnasia y Tiro, prometió un juego ofensivo ante Newell's y habló sobre los posibles rivales en octavos de Copa Argentina, Boca o Sarmiento, destacando la mejora del equipo en su rendimiento.

Read more »

Las Inversiones en Pesos Superan al Dólar: Análisis del Mercado FinancieroLa baja de tasas impulsa la demanda de instrumentos en pesos, generando ganancias en dólares y anticipando un nuevo nivel para el tipo de cambio. Se analiza el comportamiento de bonos como el TY30P y la colocación exitosa de deuda en dólares.

Read more »

Los cambios en la VTV que digitalizaron el sistema: cómo son los nuevos controlesEl Gobierno nacional anunció una serie de medidas que buscan modernizar este trámite obligatorio. Descubrí todos los detalles en la nota.

Read more »

Reforma 'a la peruana' y fin del cepo: la estrategia de Cavallo para combatir la inflaciónEquipo editorial de iProfesional, sitio de noticias sobre finanzas personales, economía, impuestos, tecnología y buenos negocios. Cómo cuidar tu dinero.

Read more »

El 11 de Boca con diez cambios que paró Ubeda para visitar a Central CórdobaEl Xeneize juega este sábado en Santiago del Estero por la última fecha del Torneo Apertura.

Read more »

Todos los cambios en el auto de Colapinto y la mejora que solamente tendrá GaslyFranco encara el GP de Miami con un Alpine A526 renovado, tanto por su chasis como por algunos componentes aerodinámicos y de motorización.

Read more »