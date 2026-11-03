Mercado de autos usados registra caída en octubre con 162.796 ventas

El sector de vehículos usados retrocedió un 2,1% en octubre según la CCA. El interior argentino lidera el crecimiento mientras los precios se ajustan.

El mercado de vehículos seminuevos en Argentina registró una contracción durante octubre, profundizando la tendencia descendente acumulada en lo que va del año. De acuerdo con los datos oficiales publicados por la Cámara del Comercio Automotor (CCA), se comercializaron 162.796 unidades durante el mes pasado. Esta cifra representa una disminución del 2,1% en comparación con los 166.285 vehículos vendidos en octubre de 2025. El informe oficial detalla que la caída mensual fue más acentuada cuando se comparó con septiembre, registrando un descenso del 4,67% frente a las 170.768 operaciones realizadas el mes anterior.

Contracción anual y dinamismo regional

La acumulación de ventas entre enero y octubre de 2025 totalizó 1.537.248 vehículos usados en todo el territorio nacional. Este volumen implica una baja del 4,1% respecto a las 1.602.941 unidades comercializadas durante los primeros diez meses del año pasado. A pesar de los indicadores numéricos negativos, Alejandro Lamas, secretario de la CCA, señaló que el sector sigue traccionando la economía, dado que las cifras de 162.796 unidades mensuales y 1.537.248 anuales mantienen un nivel operativo significativo.

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Un cambio estructural relevante en la distribución geográfica de las ventas indica que el interior del país actúa como el motor principal del comercio. Este dinamismo está motivado por el impulso de las economías regionales, específicamente los sectores minero y agropecuario. En contraste, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ha perdido su histórica concentración de la mitad de las operaciones comerciales, redistribuyendo la demanda hacia otras jurisdicciones.

Diferencias provinciales y líderes de crecimiento

El comportamiento del mercado no fue uniforme a nivel regional. Tucumán encabezó el crecimiento mensual en octubre con un aumento del 10,76% respecto de septiembre. Le siguieron Salta con un crecimiento del 3,41%, Santa Cruz con 1,97% y Tierra del Fuego con 0,56%. Estas cuatro jurisdicciones fueron las únicas en el país que registraron aumentos en las transferencias de vehículos durante el mes evaluado.

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Al analizar el acumulado anual frente a 2025, solo tres provincias mantuvieron resultados positivos. Santiago del Estero lideró esta lista con un incremento del 6,99%, seguida por Jujuy con 2,52% y San Juan con 1,38%. El resto de las jurisdicciones contribuyó a la tendencia general de caída, reflejando la heterogeneidad en la capacidad de compra y la demanda local en diferentes puntos del territorio nacional.

Ajuste de precios y competencia con vehículos nuevos

Los precios de los autos usados están experimentando un reacomodamiento forzado por la dinámica del mercado de vehículos nuevos. Según Alejandro Lamas, los valores de lista de los autos 0km evolucionaron por debajo de la inflación general. Esta situación, sumada a los descuentos aplicados en las operaciones efectivas, genera presión adicional sobre las cotizaciones de los vehículos seminuevos. Los vendedores deben revisar sus expectativas de precio para mantenerse competitivos frente a las alternativas disponibles.

A pesar de las correcciones realizadas, el representante de la CCA sostuvo que aún queda un recorrido por hacer, especialmente en el segmento del público particular. Los compradores privados enfrentan dificultades para comprender esta dinámica de precios, lo que ha ralentizado la velocidad de rotación en algunos nichos. Este ajuste es necesario para equilibrar la oferta y la demanda en un contexto de incertidumbre económica y cambios en las preferencias de consumo.

Impacto de la importación y modelos más vendidos

La mayor oferta de vehículos importados, con un enfoque particular en los productos de origen chino, ha modificado la competencia. La llegada de nuevas tecnologías híbridas y eléctricas ha ampliado las posibilidades de elección para los compradores. Esta diversidad modifica la dinámica de un mercado que históricamente estuvo concentrado en pocas marcas tradicionales, obligando a los actores locales a adaptarse a una oferta más variada y tecnológicamente avanzada.

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En cuanto a los modelos específicos más elegidos por los consumidores durante octubre, el Volkswagen Gol y el Gol Trend mantuvieron el primer lugar con 8632 operaciones. La Toyota Hilux ocupó el segundo puesto con 6192 unidades vendidas. Las camionetas pickup demostraron su fuerte peso en el mercado de segunda mano, con la Ford Ranger en tercer lugar con 4523 unidades y la Volkswagen Amarok en cuarto con 4517.

El top ten de autos usados más vendidos cerró con el Chevrolet Corsa y Classic en quinto lugar con 4473 unidades. El Peugeot 208 completó el sexteto con 3601 operaciones, seguido por la Ford EcoSport con 3211. La Toyota Corolla ocupó el octavo lugar con 3176 unidades, mientras que el Ford Ka y el Fiat Palio cerraron el ranking con 2869 y 2860 ventas respectivamente. Estos datos reflejan la persistencia de los modelos clásicos en la preferencia del consumidor argentino.