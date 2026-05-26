Mercado cambiario argentino: cotizaciones del dólar oficial, blue, mayorista, MEP, CCL y cripto en contexto de brechas y restricciones

Análisis del comportamiento del dólar en Argentina: cotizaciones oficial y paralela, tipos de cambio financieros MEP y CCL, y dólar cripto. Se examina la baja del oficial en el año, la intervención del BCRA y los mecanismos para girar divisas.

El dólar oficial está disponible sin restricciones en las entidades bancarias, aunque aún persiste un recargo del 30% para gastos en bienes y servicios realizados en el exterior mediante tarjeta.

Este recargo, conocido como el "impuesto a las ganancias" o percepción del IGG, continúa aplicándose a pesar de la liberación del acceso al tipo de cambio oficial. En el mercado cambiario local coexisten múltiples referencias: el dólar oficial, el dólar blue o paralelo, el dólar mayorista, el dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos), el dólar CCL (Contado con Liqui) y el llamado dólar cripto. Cada uno responde a dinámicas distintas y refleja una brecha cambiaria que se mantiene amplia.

Durante lo que va del año, el dólar oficial ha registrado una baja de $44, equivalente a un -3,02% de depreciación, según datos consolidados. La cotización mayorista, que es la que fija en gran medida el Banco Central de la República Argentina (BCRA), surge del segmento donde operan no solo la autoridad monetaria, sino también empresas, bancos y los exportadores de granos y oleaginosas que liquidan sus divisas.

Acumula, hasta la fecha, compras por US$2712 millones, lo que indica una intervención activa del sector oficial para moderar la presión sobre el tipo de cambio minorista. El dólar Contado con Liqui (CCL) es un mecanismo que permite a inversores jurídicos y físicos girar divisas al exterior a través de la compra de activos financieros argentinos en el mercado local y su posterior venta en mercados internacionales.

Operativamente, se adquieren bonos o acciones en pesos en el país, se transfieren a una cuenta en el exterior y se venden allí para obtener dólares, lo que eventualmente puede utilizarse para atesoramiento o fuga de capitales. Por su parte, el dólar MEP opera de manera similar: se compran y venden títulos públicos o acciones en el mercado local, pero el resultado final en divisas se deposita dentro del sistema financiero argentino, por lo que no implica una salida de capitales.

Ambos tipos de cambio son referencias clave para entender los costos reales de acceso a divisas en entornos de restricciones. En el ámbito de las criptomonedas, también existe una cotización conocida como dólar cripto, que se obtiene a través de plataformas de intercambio o billeteras virtuales. Su valor varía según la house de cambio digital que se utilice y las condiciones de oferta y demanda en ese ecosistema.

Generalmente, sirve como una vía alternativa para obtener dólares, aunque conlleva riesgos adicionales por la volatilidad propia de los activos digitales y las comisiones asociadas. La coexistencia de tantos tipos de cambio evidencia la complejidad del mercado cambiario argentino, donde conviven regímenes oficiales, paralelos y mecanismos financieros sofisticados que intentan sortear controles de capitales.

Las autoridades monetarias monitorean diariamente estas cotizaciones y ajustan sus intervenciones para intentar alinear expectativas y sostener un nivel de reservas que permita afrontar los compromisos externos, en un contexto de persistente tensión entre la demanda interna de divisas y la oferta limitada de los exportadores y organismos internacionales





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