Mercado automotor: Usados resisten caída y Honda CR-V lidera en Córdoba

El mercado automotor muestra signos de estabilización en octubre con ventas de usados que caen menos que las nuevas. La Toyota Hilux domina el ranking nacional mientras la Honda CR-V se posiciona como líder en Córdoba.

El mercado automotor argentino registró una contracción generalizada en octubre, impulsada por la restricción de crédito y la reducción del poder adquisitivo familiar, aunque las unidades de segunda mano demostraron mayor resiliencia frente a la crisis económica que los vehículos nuevos. Este comportamiento diferencial permite a las concesionarias identificar señales de estabilización en los volúmenes de venta, sugiriendo que el sector podría haber encontrado un nivel mínimo de actividad tras meses de retracción sostenida.

Evolución de Ventas Usadas y Nuevas en Octubre

Las transferencias de automóviles usados alcanzaron las 1.539.549 unidades durante el mes, consolidando una caída mensual del 8,4% y una reducción interanual del 12%. El modelo Volkswagen Gol ocupó el primer lugar en preferencia con 8.632 transferencias, equivalente al 7,2% del total del mercado, repitiendo su posición dominante en ediciones anteriores. En Córdoba, el volumen cayó un 8,5% mensual y un 7,1% interanual hasta 14.402 unidades, reflejando una desaceleración moderada comparada con otras categorías.

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Los patentamientos de vehículos nuevos acumularon una retracción más profunda, totalizando 481.852 unidades en el período analizado. El dato de octubre rompió la expectativa de recuperación generada en septiembre, cuando se registró un crecimiento mensual del 10,7%, reabriendo el debate entre terminales y distribuidores sobre la viabilidad de una tendencia alcista sostenida a mediano plazo.

Transformación de la Oferta y Participación Asiática

La estructura del mercado experimentó un cambio significativo en la procedencia de los vehículos comercializados, donde los modelos importados representaron el 68% de los patentamientos, superando ampliamente al 32% correspondiente a la producción nacional. Esta reconfiguración de la oferta refleja la entrada constante de nuevos fabricantes, destacándose el aumento de las marcas asiáticas que escalaron su participación desde niveles mínimos iniciales hasta superar el 11% del total de ventas.

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En la categoría de vehículos livianos, la pick-up Toyota Hilux mantuvo su liderazgo indiscutido en las preferencias de los consumidores, consolidando su posición en el ranking de modelos más vendidos. Esta tendencia sugiere una demanda consistente por utilitarios robustos, un segmento que suele mostrar mayor estabilidad en contextos de incertidumbre económica y ajuste de salarios disponibles.

Rendimiento Comercial en Córdoba y Proyección Financiera

En la jurisdicción de Córdoba, se patentaron 4.875 vehículos nuevos durante octubre, posicionando a la provincia como el tercer distrito de mayor volumen del país con un 10,6% de las ventas nacionales. La Honda CR-V se identificó como el modelo líder en esta región, destacándose frente a competidores tradicionales y contribuyendo a la consolidación del volumen total acumulado.

Los datos acumulados de los primeros diez meses arrojaron 53.103 patentamientos, una disminución del 13,6% respecto a las 61.442 unidades registradas en el mismo lapso de 2025. Esta comparación histórica evidencia la presión estructural sobre la demanda de bienes duraderos, aunque los directivos de sector resaltan que la mayor variedad de precios y opciones de financiación está sosteniendo un nivel de actividad aceptable para las concesionarias.

Ante los meses de noviembre y diciembre, tradicionalmente los de menor volumen, se anticipan posibilidades de crecimiento interanual gracias a las estrategias comerciales de los fabricantes. Las marcas intensificarán promociones y bonificaciones para cumplir sus objetivos anuales, buscando aprovechar la estabilidad recuperada durante el último trimestre del año para revertir la caída acumulada.