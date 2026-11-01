Mercado argentino: Riesgo país y bolsa caen en octubre por factores internos y externos

Análisis de la fuerte corrección en el mercado argentino durante octubre, con subida del riesgo país a 787 puntos y caída bursátil.

El mercado financiero argentino experimentó una significativa corrección durante el mes de octubre, afectando tanto a los activos de riesgo como a la deuda soberana. Los indicadores principales reflejaron un deterioro notable en las expectativas de los inversores, impulsado por una combinación de presiones internacionales y factores políticos locales que generaron incertidumbre.

Riesgo país sube cerca del treinta por ciento

El indicador clave para medir la percepción de riesgo de la economía argentina, conocido como Riesgo País, registró un aumento sustancial al finalizar el mes. La cifra pasó de los 607 puntos al cierre de septiembre a los 787 puntos al terminar octubre, lo que representa una subida de 180 puntos, cercana al treinta por ciento. En la última sesión comercial, este indicador elaborado por JP Morgan saltó otros 46 puntos, un seis por ciento adicional, llegando a tocar los 790 puntos durante la jornada.

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Este repunte refleja el incremento de la prima que los inversores exigen para mantener bonos argentinos frente a los títulos del Tesoro estadounidense. El final del mes llevó al índice a su máximo nivel registrado en 2026, señalando una aversión al riesgo generalizada en los mercados emergentes y específicamente en la región latinoamericana.

La Bolsa porteña también retrocede

El índice MSCI de la Bolsa porteña no logró escapar de la presión vendedora que dominó el mes. El índice terminó el viernes en 92.080 puntos, registrando una caída del dos por ciento en la última rueda y un retroceso acumulado del cuatro por ciento durante todo octubre. Cuando se mide en dólares, el deterioro fue aún mayor, con una baja mensual de alrededor del ocho por ciento.

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Jeronimo Bardin, Head Sales Trader de Balanz, señaló que octubre no fue un mes positivo para la Bolsa argentina. Destacó que los factores domésticos profundizaron el deterioro, llevando a algunos activos argentinos a desacoplarse de mercados comparables. La debilidad de los datos de actividad económica y la falta de catalizadores inmediatos aumentaron la prima de riesgo exigida por los inversores.

Elecciones en Brasil y contexto global

El escenario internacional estuvo marcado por presiones inflacionarias globales, precios elevados de la energía y tasas de interés que limitaron el apetito por activos de riesgo. A esto se sumó la elección en Brasil, que generó un fuerte cambio en las expectativas regionales. Sin embargo, el escenario externo no alcanzó para explicar por sí solo la magnitud de la corrección observada.

El resultado se hizo especialmente evidente después de las elecciones en Brasil. El MSCI llegó a caer un cuatro por ciento en la rueda posterior al balotaje, mientras que los bonos Globales registraron bajas de alrededor de un punto uno por ciento en el tramo corto y de hasta dos punto cuatro por ciento en el tramo largo. La última rueda estuvo marcada además por una fuerte caída de las acciones tecnológicas en Wall Street, dudas sobre el gasto en inteligencia artificial y una nueva suba del petróleo.

Leonardo Svirsky advierte sobre volatilidad

Leonardo Svirsky, operador de Becerra Bursátil, señaló que el índice selectivo local encadenó su quinta caída consecutiva. Reiteró que el riesgo país terminó octubre en su máximo anual, consolidando una tendencia negativa que preocupa a los analistas. Mantuvo una mirada cautelosa sobre lo que viene, sosteniendo que la volatilidad y la incertidumbre van a seguir en los mercados incluso si aparecen señales favorables en los fundamentos locales.

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Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, calificó octubre como un mes muy exigente para los activos argentinos. Entre los principales factores mencionó la suba de las tasas en Estados Unidos, el petróleo y el impacto regional de Brasil. Al mismo tiempo, destacó elementos positivos como las compras de dólares del Banco Central, la estabilidad del tipo de cambio oficial y la capacidad del Tesoro para renovar sus vencimientos.

Estrategias para noviembre y recomendaciones

Con la mirada en noviembre, desde Balanz priorizan la renta fija sobre las acciones y muestran una mayor preferencia por emisores corporativos y provinciales antes que por la deuda soberana. Se recomienda moderar la duración ante la incertidumbre internacional y electoral. En pesos, la preferencia está puesta en la tasa fija corta, particularmente el T30A7.

En bonos soberanos en dólares mantienen una posición neutral, aunque sugieren combinar AO27 y GD41 para quienes quieran exposición. Entre los provinciales destacan Santa Fe 2034 y Córdoba 2032. En deuda corporativa, el foco está puesto en compañías vinculadas con Vaca Muerta, como Pampa Energía 2031, TGS 2031, Vista 2033 y Tecpetrol 2030, mientras que MSU Energy 2030 y CGC 2030 quedan para perfiles con mayor tolerancia al riesgo.