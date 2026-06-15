Mercado argentino celebra semana récord entre mejoras crediticias y expectativas políticas

Resumen de los eventos clave que llevaron al mercado bursátil y de bonos argentino a máximos anuales, incluyendo la baja del riesgo país, la mejora en calificaciones de deuda soberana y corporativa, datos de inflación favorables y la expectativa por la entrada al índice MSCI, todo bajo la sombra de la incertidumbre política local.

El mercado financiero argentino cerró una semana excepcionalmente positiva, impulsada por una combinación de factores locales favorables y un contexto externo volátil pero que no opacó el buen humor.

Los operadores tanto locales como de Wall Street coinciden en que este repunte podría extenderse a lo largo del mes, aunque con una condición determinante: la evolución de la difícil situación política que atraviesa el Gobierno. El índice de acciones alcanzó un nuevo máximo desde enero de 2025, moderándose en la última rueda con una suba de 0,1% en moneda local y una caída de 0,2% en dólares.

El gran motor del optimismo fue la significativa baja del riesgo país, sumada a la mejora en calificaciones de deuda. Las acciones líderes fueron los bancos y las energéticas. Entre los bancos, BBVA Argentina subió 17,74%, Banco Macro 15,52%, Supervielle 14,85% y Grupo Financiero Galicia 13,95%. En el sector energético, el avance fue de 3,81%, con destacadas subas en Transportadora de Gas del Sur (10,69%) y del Norte (10,15%), mientras que YPF ganó 2,87%.

Telecom Argentina, por su parte, lideró las ganancias generales con un alza de 14,16%. En commodities, el Brent cayó con fuerza en las últimas dos jornadas, ubicándose cerca de u$s87 por barril, su nivel más bajo desde principios de marzo, y el WTI terminó en torno a u$s84,5 con una baja semanal de 6,67%. El oro subió 2,8% en la última rueda pero acumuló una pérdida semanal de 3,14%.

Los granos también mostraron debilidad: la soja cayó 0,74%, el maíz 1,02% y solo el trigo logró una leve suba de 0,91%. Analistas de la Bolsa de Rosario atribuyeron la caída al desarme de posiciones especulativas por parte de los fondos de inversión. Un factor clave fue la mejora en la calificación crediticia soberana.

Standard & Poor's elevó la nota de la deuda en moneda extranjera a largo plazo de Argentina de CCC+ a B+, mientras que Fitch Ratings la había subido de CCC+ a B- a comienzos de mayo. Ambas calificadoras situaron al país en la categoría B. A esto se sumó la mejora en la calificación de la deuda en dólares de ocho empresas argentinas con ADR en la Bolsa de Nueva York, anunciada por S&P tras su revisión soberana.

Además, Moody's mejoró la calificación de la deuda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) de AA+.ar a un nivel aún más alto, aunque los detalles completos no están especificados en el texto original. Otra noticia esperada es la posible revisión de la Argentina en el índice de mercados emergentes de MSCI, programada para el 26 de junio.

El Gobierno busca que el país abandone la categoría 'standalone' (un estatus de mercado no emergente, similar a un paria financiero) y sea incluido al menos en la categoría 'frontier', lo que permitiría que fondos internacionales que siguen este índice puedan incluir activos argentinos en sus carteras. Este potencial ingreso sería un catalizador importante para el flujo de capitales.

En el frente económico doméstico, la inflación de mayo continuó desacelerándose y se ubicó por debajo de lo esperado, con el INDEC informando una variación mensual que fue 0,5 puntos porcentuales inferior a la de abril. El acumulado en los primeros cinco meses del año alcanzó 14,7% y la interanual se ubicó en 33,2%.

Otro dato operativo positivo fue la exitosa licitación del Tesoro del miércoles, que logró colocar deuda sin ofrecer instrumentos a menos de 30 meses, extendiendo el perfil de vencimientos y dando mayor margen para la próxima licitación. A pesar de la euforia, los operadores enfatizan que la sostenibilidad de este rally financiero está sujeta a la resolución de la incertidumbre política interna, particularmente la definición sobre el futuro del Jefe de Gabinete, un factor que añade volatilidad a las expectativas





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