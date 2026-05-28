El gobierno provincial de Mendoza ha anunciado la aprobación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) para la explotación de minerales en el yacimiento de San Jorge, lo que podría llevar a la creación de la primera mina de cobre de la provincia.

La provincia de Mendoza se prepara para convertirse en un polo minero sostenible, después de que el gobierno provincial anunciara la aprobación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) para la explotación de minerales en el yacimiento de San Jorge .

El proyecto, que prevé la producción de 40.000 toneladas anuales de cobre fino, contará con beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, incluyendo franquicias para importar bienes destinados a la construcción y operación del complejo minero. La empresa adjudicataria, PSJ Cobre Mendoza, contará con el Royal Bank of Canada como agente financiero y buscará nuevos inversores para el proyecto. La primera mina de cobre de Mendoza podría comenzar a funcionar entre fines de 2027 y comienzos de 2028.

El desarrollo requerirá infraestructura energética, líneas eléctricas, logística y una red de proveedores industriales y metalmecánicos. La provincia de Mendoza se ha convertido en un polo minero importante en la Argentina, después de que el gobierno provincial anunciara la aprobación del RIGI para la explotación de minerales en el yacimiento de San Jorge.

El proyecto, que prevé la producción de 40.000 toneladas anuales de cobre fino, contará con beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, incluyendo franquicias para importar bienes destinados a la construcción y operación del complejo minero. La empresa adjudicataria, PSJ Cobre Mendoza, contará con el Royal Bank of Canada como agente financiero y buscará nuevos inversores para el proyecto. La primera mina de cobre de Mendoza podría comenzar a funcionar entre fines de 2027 y comienzos de 2028.

El desarrollo requerirá infraestructura energética, líneas eléctricas, logística y una red de proveedores industriales y metalmecánicos. El gobierno provincial ha anunciado su voluntad de convertir a la provincia en un polo minero sostenible, con la creación de la Cumbre de Minería Sostenible Mendoza 2026, que reunirá a la Mesa del Cobre, financistas, expertos y referentes del sector. El proyecto de San Jorge ha sido objeto de protestas sociales y ambientalistas, que han rechazado la declaración de impacto ambiental del proyecto.

La Legislatura mendocina rechazó la declaración de impacto ambiental del proyecto en 2007, después de una fuerte presión social y ambientalista. La norma emblemática para Mendoza que restringió el uso de determinadas sustancias químicas en la minería ha sido un 'muro político' para el desarrollo de proyectos metalíferos.

El gobierno provincial ha anunciado su voluntad de convertir a la provincia en un polo minero sostenible, con la creación de la Cumbre de Minería Sostenible Mendoza 2026, que reunirá a la Mesa del Cobre, financistas, expertos y referentes del sector. El proyecto de San Jorge ha sido objeto de protestas sociales y ambientalistas, que han rechazado la declaración de impacto ambiental del proyecto.

La Legislatura mendocina rechazó la declaración de impacto ambiental del proyecto en 2007, después de una fuerte presión social y ambientalista. La norma emblemática para Mendoza que restringió el uso de determinadas sustancias químicas en la minería ha sido un 'muro político' para el desarrollo de proyectos metalíferos





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