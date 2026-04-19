Memoria Viva: Página/12 Sigue Honrando a los Desaparecidos en su Plataforma Web

Página/12 renueva su compromiso con la memoria histórica al integrar los recordatorios de desaparecidos en su versión web, honrando a víctimas como Luis Alberto Fabbri Favre, Liliana Patricia Griffin, Norberto Hugo Monges, María Rosa Mora y Pedro Pablo Turner, y a los vinculados con El Vesubio y Puente 12. La tradición de más de 37 años de recordar a las víctimas en sus aniversarios se amplía al ámbito digital, fortaleciendo la búsqueda de verdad y justicia.

Desde hace más de 37 años, el diario Página/12 ha mantenido un firme compromiso con la memoria, publicando a diario los recordatorios de las personas desaparecidas que sus familias y amigos hacen llegar a nuestra redacción en cada aniversario de su desaparición. Esta noble tradición, nacida en el contexto de una oscura etapa de la historia argentina, se ha convertido en un pilar fundamental de nuestra labor periodística, honrando la lucha por la verdad y la justicia.

La iniciativa, que comenzó en las páginas impresas del periódico, ha evolucionado para adaptarse a los nuevos tiempos y a las herramientas digitales, y ahora estos emotivos mensajes también encuentran un espacio destacado en nuestra plataforma web. De esta manera, ampliamos el alcance de estos testimonios de amor, dolor y perseverancia, permitiendo que la memoria de Luis Alberto Fabbri Favre, Liliana Patricia Griffin, Norberto Hugo Monges, María Rosa Mora, Pedro Pablo Turner, y de todos los desaparecidos de El Vesubio y Puente 12, siga viva y accesible para las nuevas generaciones. La persistencia en la difusión de estos recordatorios no es un mero acto de conmemoración, sino una herramienta activa en la búsqueda de verdad y justicia. Cada nombre que se imprime, cada fecha que se recuerda, es un grito silencioso que interpela a la sociedad y a las instituciones, exigiendo respuestas y el castigo a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. La desaparición forzada de personas fue una práctica sistemática durante la última dictadura militar argentina, dejando profundas cicatrices en miles de familias y en el tejido social del país. Mantener viva la memoria de quienes fueron arrancados de sus hogares, de sus proyectos de vida, es un deber ético y moral ineludible. Página/12 se enorgullece de ser un vehículo para esta transmisión de memoria, y la incorporación de estos recordatorios a su versión digital refuerza este compromiso, garantizando que la historia no sea olvidada y que las lecciones del pasado sirvan para construir un futuro más justo y democrático. La comunidad de familiares y amigos de los desaparecidos encuentra en este espacio un lugar de encuentro, de apoyo mutuo y de reafirmación de su inquebrantable búsqueda de verdad. La lista de nombres que acompañan estos recordatorios, como Luis Alberto Fabbri Favre, Liliana Patricia Griffin, Norberto Hugo Monges, María Rosa Mora y Pedro Pablo Turner, representa solo una fracción de las miles de personas que sufrieron el horror de la desaparición. Las referencias a lugares como El Vesubio y Puente 12 remiten a centros clandestinos de detención y tortura que fueron escenario de crímenes atroces. La publicación continua de estos testimonios a lo largo de casi cuatro décadas es un faro de resistencia y esperanza, demostrando que el olvido nunca será la respuesta. La digitalización de estos recordatorios es un paso adelante en la preservación y difusión de esta memoria colectiva, permitiendo que estos mensajes de amor, reclamo y resistencia trasciendan las barreras del tiempo y el espacio. Es una forma de asegurar que las futuras generaciones conozcan las atrocidades cometidas y comprendan la importancia de defender los derechos humanos en todo momento y lugar. El compromiso de Página/12 con la memoria de los desaparecidos es un legado que se fortalece con cada nueva publicación y con cada nuevo lector que se une a esta causa vital





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