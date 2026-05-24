Los mejores memes y reacciones de la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba. Los hinchas llenaron las redes sociales de la intensidad del partido y compartieron sus opiniones y burlas.

Los mejores memes y reacciones de la victoria de Belgrano ante River en la final del Torneo Apertura en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba .

Como de costumbre, los hinchas llenaron las redes sociales deEl duelo se vivió con gran intensidad tanto en la cancha como en las redes sociales. Durante el primer tiempo, los temas más comentados fueron las grandes atajadas de Santiago Beltrán y el posterior gol de Facundo Colidio tras un error defensivo del Pirata.

El segundo tiempo fue apasionante: Tomás Galván adelantó al Millonario y Nicolás "Uvita" Fernández, en dos ocasiones, dio vuelta el marcador para decretar la consagración del Pirata.los hinchas de Boca se sumaron a las burlas y recordaron que el mismo rival mandó al descenso al MillonarioLos mejores memes y reacciones de la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano (Fuente: X)Los mejores memes y reacciones de la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano (Fuente: X)Los mejores memes y reacciones de la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano (Fuente: X)Los mejores memes y reacciones de la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano (Fuente: X)Los mejores memes y reacciones de la final entre River y Belgrano (Fuente: X)Los mejores memes y reacciones de la final entre River y Belgrano (Fuente: X)Los mejores memes y reacciones de la final entre River y Belgrano (Fuente: X)Los mejores memes y reacciones de la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano (Fuente: X)Los mejores memes y reacciones de la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano (Fuente: X)Los mejores memes y reacciones de la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano (Fuente: X





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Memes Reacciones Final Del Torneo Apertura River Belgrano Estadio Mario Alberto Kempes Córdoba Intensidad Del Partido Burlas Santiago Beltrán Facundo Colidio Tomás Galván Nicolás \Uvita\ Fernández Boca Rival Descenso Millonario

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

River vs. Belgrano, por la final del Torneo Apertura: hora, TV, formaciones y másEl Millonario y el Pirata se miden este domingo desde las 15.30 en el Mario Alberto Kempes en busca de levantar el primer título del año. Todo lo que tenés que saber del partido.

Read more »

River vs. Belgrano, por la final del Torneo Apertura 2026: horario, TV y posibles formacionesTodo lo que tenés que saber sobre el cruce entre el Millonario y el Pirata que define al primer campeón del año y el pasaje a la Copa Libertadores 2027.

Read more »

A qué hora se juega la final River vs. Belgrano por el Torneo Apertura 2026River y Belgrano juegan este domingo la gran final del Torneo Apertura 2026 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Los detalles.

Read more »

VIDEO: los goles de River vs. Belgrano en la final del torneo AperturaCon tantos de Facundo Colidio y Leonardo Morales, el Millonario y el Pirata igualan 1-1 en el estadio Mario Alberto Kempes

Read more »