A 175 años de la abolición legal de la esclavitud en Colombia, el intelectual y dirigente afrocolombiano Melquiceded Blandón Mena traza una radiografía descarnada del racismo estructural, los límites del multiculturalismo neoliberal y las deudas históricas del Estado con los pueblos negros. Referente del radicalismo negro contemporáneo y actor clave en la construcción de una agenda antirracista dentro del progresismo colombiano, analiza los avances y límites del gobierno de Gustavo Petro, el papel estratégico del antirracismo en la campaña de Iván Cepeda y la disputa por construir un nuevo horizonte político donde la justicia racial deje de ser periférica y pase a organizar el proyecto de país.Se recalienta la interna libertaria

Melquiceded Blandón Mena: 'El antirracismo tiene que dejar de ser una consigna y convertirse en proyecto de Estado' A 175 años de la abolición legal de la esclavitud en Colombia, el intelectual y dirigente afrocolombiano Melquiceded Blandón Mena traza una radiografía descarnada del racismo estructural, los límites del multiculturalismo neoliberal y las deudas históricas del Estado con los pueblos negros.

Referente del radicalismo negro contemporáneo y actor clave en la construcción de una agenda antirracista dentro del progresismo colombiano, analiza los avances y límites del gobierno de Gustavo Petro, el papel estratégico del antirracismo en la campaña de Iván Cepeda y la disputa por construir un nuevo horizonte político donde la justicia racial deje de ser periférica y pase a organizar el proyecto de país. Se recalienta la interna libertari





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