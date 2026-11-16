Melody Luz rompe silencio sobre el impacto de las publicaciones de Alex Caniggia en su salud mental y carrera artística.

La bailarina Melody Luz ha decidido hacer pública su intensa angustia emocional provocada por las declaraciones de su pareja, el actor y conductor Alex Caniggia, específicamente en relación con sus controversias hacia Wanda Nara. A través de un video íntimo compartido en sus historias de Instagram, la artista reveló el profundo desgaste psicológico que le está causando la exposición mediática de su compañero y la presión social resultante.

Impacto personal en la vida artística de Melody

Melody Luz explicó que la situación actual le impide disfrutar momentos profesionales claves, incluyendo su próximo debut en el espectáculo teatral creado por José María Muscari. La artista detalló que, a pesar de haber trabajado intensamente para lograr este retorno escénico, se siente incapaz de sentir la felicidad esperada debido al flujo constante de mensajes de odio que recibe en redes sociales. Esta interferencia directa en su carrera la obliga a defender una imagen pública que a menudo se ve manchada por polémicas ajenas a su voluntad.

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La bailarina cuestionó fermemente la discrepancia entre la imagen pública que construye Alex Caniggia en las plataformas digitales y la persona que conoce en la intimidad. Melody Luz afirmó que no se identifica con las opiniones que su pareja expresa abiertamente y reveló que, debido a este conflicto de valores, actualmente ha dejado de seguir a Caniggia en Instagram. Este gesto simbólico marca una línea divisoria clara entre su identidad profesional independiente y la vida mediática de su pareja.

Defensa ante presiones externas y familiares

Ante las exigencias de seguidores que le piden que controle el comportamiento de su pareja, Melody Luz rechazó categoricamente esa responsabilidad, aclarando que no es su madre ni su salvadora. La artista señaló que, aunque mantiene conversaciones privadas con Alex Caniggia, estas no son escuchadas, lo que ha generado una sensación de impotencia y cansancio extremo. Además, denunció que el entorno familiar de su pareja ha aumentado los ataques personales contra ella, amplificados por la violencia verbal generada en las redes sociales.

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Melody Luz especificó que su desacuerdo no se limita a disputas de celebridades, sino que se centra en la falta de empatía hacia la violencia que sufren las mujeres. Al mencionar figuras como Wanda Nara y China Suárez, la bailarina subrayó que su postura ética rechaza cualquier forma de descalificación o ataque dirigido a las mujeres, una dinámica que, según su testimonio, no es comprendida por su pareja desde su perspectiva masculina.

Protección de la hija y consecuencias futuras

Un punto crítico en el descargo de Melody Luz fue la preocupación por el bienestar de su hija, Venezia Caniggia, fruto de su unión con Alex Caniggia. La madre expresó su temor a que las controversias públicas del padre repercutan negativamente en el futuro de la niña, asegurando que ya está siendo objeto de represalias y ataques directos. Esta vulnerabilidad añadida obliga a Melody a actuar como un escudo protector, lejos de los focos y bajo un estrés significativo.

En conclusión, Melody Luz pidió explícitamente a su audiencia que deje de involucrarla en las polémicas protagonizadas por su pareja y que evite enviarle contenido conflictivo. La artista reafirmó su distancia ética respecto a las acciones de Alex Caniggia, demandando respeto por su propia trayectoria como figura pública y su derecho a mantener una identidad separada de los conflictos mediáticos que afectan a su entorno más cercano.