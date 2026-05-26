Meliá llega a Bahía Blanca con un hotel de lujo

La cadena hotelera Meliá ha inaugurado su nuevo hotel en Bahía Blanca, el Meliá Costa del Este, que cuenta con 102 habitaciones y 60 residencias de lujo. El hotel tiene un salón para eventos con capacidad para entre 300 y 400 personas, y una serie de amenities que incluyen un gimnasio, una piscina y un spa.

Una cadena internacional llega a Bahía Blanca y quiere convertir a la ciudad en un polo de turismo de negocios . El hotel Meliá Costa del Este, que tendrá 102 habitaciones y 60 residencias de lujo, se suma a una serie de movimientos que la cadena viene realizando en la Argentina desde el año pasado.

El desembarco en Costa del Este se suma a una serie de movimientos que la cadena viene realizando en la Argentina desde el año pasado. El primero fue la conversión en el primer The Meliá Collection de América latina y marcó además la salida de Único Hotels del país, firma que hasta entonces estaba a cargo de la gestión. La propiedad pertenece a Diego Mazer y Marcelo Wodolarsky, socios de Hotel Arroyo.

, aseguró que la Argentina se había convertido en uno de los mercados más relevantes para la expansión regional del grupo y uno de los países donde más creció la compañía durante el último año. A nivel global, Meliá cuenta con más de 360 hoteles y más de 93.000 habitaciones. En la Argentina, opera propiedades como Casa Lucía, Gran Meliá Iguazú, Meliá Recoleta Plaza, Almarena Puerto Retiro y Almarena Madero Urbano, Affiliated by Meliá, entre otros.

El hotel Meliá Costa del Este tendrá un salón para eventos con capacidad para entre 300 y 400 personas, y una serie de amenities que incluyen un gimnasio, una piscina y un spa. La idea es apuntar a un segmento todavía poco desarrollado en la Costa atlántica, como es el corporativo, y extender la actividad más allá de la temporada de verano.

El desembarco en Costa del Este se suma a una serie de movimientos que la cadena viene realizando en la Argentina desde el año pasado. El primero fue la conversión en el primer The Meliá Collection de América latina y marcó además la salida de Único Hotels del país, firma que hasta entonces estaba a cargo de la gestión. La propiedad pertenece a Diego Mazer y Marcelo Wodolarsky, socios de Hotel Arroyo.

, aseguró que la Argentina se había convertido en uno de los mercados más relevantes para la expansión regional del grupo y uno de los países donde más creció la compañía durante el último año. A nivel global, Meliá cuenta con más de 360 hoteles y más de 93.000 habitaciones. En la Argentina, opera propiedades como Casa Lucía, Gran Meliá Iguazú, Meliá Recoleta Plaza, Almarena Puerto Retiro y Almarena Madero Urbano, Affiliated by Meliá, entre otros.

El hotel Meliá Costa del Este tendrá un salón para eventos con capacidad para entre 300 y 400 personas, y una serie de amenities que incluyen un gimnasio, una piscina y un spa. La idea es apuntar a un segmento todavía poco desarrollado en la Costa atlántica, como es el corporativo, y extender la actividad más allá de la temporada de verano.

El desembarco en Costa del Este se suma a una serie de movimientos que la cadena viene realizando en la Argentina desde el año pasado. El primero fue la conversión en el primer The Meliá Collection de América latina y marcó además la salida de Único Hotels del país, firma que hasta entonces estaba a cargo de la gestión. La propiedad pertenece a Diego Mazer y Marcelo Wodolarsky, socios de Hotel Arroyo.

, aseguró que la Argentina se había convertido en uno de los mercados más relevantes para la expansión regional del grupo y uno de los países donde más creció la compañía durante el último año. A nivel global, Meliá cuenta con más de 360 hoteles y más de 93.000 habitaciones. En la Argentina, opera propiedades como Casa Lucía, Gran Meliá Iguazú, Meliá Recoleta Plaza, Almarena Puerto Retiro y Almarena Madero Urbano, Affiliated by Meliá, entre otros





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