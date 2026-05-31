Melgar y Alianza Atlético se enfrentan en la jornada 17 de la Primera División peruana

El duelo en Arequipa entre Melgar y Alianza Atlético, transmitido en vivo por Liga 1 Max, estuvo marcado por constantes ataques, cambios estratégicos y varias faltas, ofreciendo un espectáculo de alto nivel en la jornada 17 del torneo.

El domingo 31 de mayo se disputó el partido correspondiente a la jornada 17 de la Primera División del Perú entre el Club Deportivo Melgar y Alianza Atlético , en el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa.

El encuentro, retransmitido por Liga 1 Max y TyC Sports a partir de la 13:00 horas, reunió a una afición expectante que siguió minuto a minuto las distintas situaciones que se generaron en la cancha. El árbitro Roberto Pérez Gutiérrez dirigió el encuentro, garantizando el cumplimiento de las normativas del juego mientras ambos equipos intentaban imponerse en el marcador.

Desde los primeros compases, Alianza Atlético mostró una clara intención ofensiva, registrando varios disparos a portería que mantuvieron viva la tensión en el terreno de juego. A los seis minutos, Matías Zegarra del Mel Melgar intentó sorprender al arquero rival, José Luján, pero su remate fue rechazado sin dificultad. Apenas unos minutos después, a los nueve, el equipo visitante consiguió un córner y, en la misma jugada, provocó un despeje de los locales.

La misma franja horaria estuvo marcada por una serie de tiros de Alianza, que pese a su precisión no lograron batir al guardameta de Melgar, mientras el club arequipeño respondía con un despeje oportuno. En el transcurso del primer tiempo se produjeron varias incidencias disciplinarias y técnicas.

Una falta cometida por Franchesco Flores de Alianza contra Gian Carlo García de Melgar generó una interrupción del juego, al igual que la infracción de Matías Lazo, jugador de Melgar, sobre Jorge del Castillo del equipo rival. En cuanto a los cambios, Alianza Atlético introdujo a Erick Perleche en sustitución de José Villegas, una decisión que buscó aportar frescura al mediocampo y reforzar la presión ofensiva en los minutos finales del primer tiempo.

A los diecisiete minutos, Alianza volvió a intentar un disparo a puerta, seguido de otro intento a los diecinueve minutos, demostrando una constancia que mantenía la balanza equilibrada. El encuentro continuó con un ritmo sostenido, con ambas escuadras alternando entre periodos de dominio y momentos de recuperación defensiva. El público asistente pudo observar la actividad constante de los jugadores, que se esforzaron por generar oportunidades claras, pese a la presencia de un arquero rival atento.

Cada ataque de Alianza estuvo acompañado de una respuesta rápida de Melgar, que buscó contrarrestar la amenaza con despejes y salidas organizadas. La intensidad del partido se mantuvo hasta el final del tiempo reglamentario, dejando la sensación de un duelo muy reñido donde la diferencia entre los dos conjuntos quedó en los detalles. En conclusión, el choque entre Melgar y Alianza Atlético se caracterizó por un juego abierto y una actividad ofensiva notable por parte de ambos equipos.

La transmisión en vivo permitió a los aficionados seguir cada jugada, cada falta y cada cambio táctico, ofreciendo una experiencia completa del fútbol peruano de alto nivel. La actuación de los jugadores, la gestión del árbitro y la atmósfera del estadio contribuyeron a un espectáculo deportivo que, aunque sin un marcador definitivo en este relato, demostró el compromiso y la calidad de la Primera División del Perú





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