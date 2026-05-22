Megatemplo mormón: interpuso recurso de inconstitucionalidad por grietas en iglesia y proyecto de templo

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el fallo que dejó sin efecto la medida cautelar que ordenaba suspender toda obra en el predio contiguo a la i, donde se planea construir un templo mormón de 36,5 metros de altura. La organización Basta de Demoler denunció grietas en la iglesia y cuestionó la habilitación de usos y volúmenes constructivos que exceden los límites permitidos por la normativa vigente.

Megatemplo mormón: presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el fallo que destrabó el avance del proyecto El reclamo se da en medio de las denuncias por grietas en la iglesia contigua, catalogada como Monumento Histórico NacionalEl edificio de 36,5 metros que planea construir la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el microcentro porteñocontra la reciente sentencia que dejó sin efecto la medida cautelar que ordenaba suspender toda obra en el predio contiguo a la i, donde se planea construir un templo mormón de 36,5 metros de altura.

La sentencia a la que se oponen dejóla restricción dictada en primera instancia, por lo que permitió que la iniciativa mormona continúe su trámite administrativo. El terreno donde se construirá el templo mormón es vecino de la iglesia y del histórico monasterio de Santa Catalina de Siena, ambos catalogados como Monumentos Históricos Nacionalesse refirió públicamente a los daños visibles en el templo, que vinculó con las obras iniciadas por el gobierno porteño sobre la calle Viamonte.

‘Las obras en la calle Viamonte nos están alertando con estas grietas. Tenemos registro de que antes no estaban, incluso contamos con fotos de 2024. Creemos que es necesario sentarnos, analizar la situación y que los técnicos, también del lado del Arzobispado, nos ayuden a encontrar una solución’, dijo.

En este contexto, Basta de Demoler difundió hoy un comunicado oficial en el que explicó los motivos por los que interpuso el recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia que el 12 de mayo pasado dejó sin efecto ‘la fundamentada medida cautelar de la Justicia de Primera Instancia, que había ordenado suspender toda obra en el predio contiguo a la Iglesia y Convento de Santa Catalina de Siena (1745). La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días compró el terreno en agosto de 2023 y, en noviembre de 2024, la Dirección General de Interpretación Urbanística avaló únicamente la viabilidad del uso del predio como ‘local de culto’.

Las autoridades porteñas destacaron que el proyecto que dieron a conocer las autoridades de la Iglesia Mormona deberá ser estudiado cuando sea presentado de manera oficialConsultados sobre la posibilidad de aprobación del proyecto que la Iglesia mormona dio a conocer, las autoridades porteñas anticiparon que deberá ser estudiado cuando sea presentado, aunque anticiparon que ya tiene el dictamen negativo de lano resulta viable ni recomendable autorizar nuevas construcciones ni excavaciones. Gabriel Rolón, psicólogo: ‘Existe la felicidad siempre y cuando la pensemos en falta; capaz de abrazar todas mis ausencias, dolores y heridas’Mel Robbins, experta en desarrollo personal: ‘Tenés que aprender a amar a tus padres por quienes son, no por quienes deseás que sean





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