Megatemplo mormón en Buenos Aires: Iglesia responde a la Justicia y denuncia violación a la libertad religiosa

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se defiende ante la Justicia por la construcción de su megatemplo en Buenos Aires, argumentando que se viola la libertad religiosa y cuestionando la aplicación de un procedimiento de doble lectura para la autorización del proyecto.

El futuro del megatemplo que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días planea construir en el corazón de Buenos Aires permanece incierto. En diciembre, una acción legal presentada por la Asociación Civil Basta de Demoler logró suspender una autorización preliminar emitida por el gobierno de la ciudad.

El viernes, la iglesia presentó formalmente su respuesta ante la Justicia, denunciando una posible violación a la libertad religiosa, en el marco de un expediente que cuestiona la viabilidad del uso como 'local de culto' en un terreno ubicado estratégicamente en la avenida Córdoba y Reconquista.

En el extenso documento presentado ante la Justicia, que consta de 139 páginas y al cual tuvo acceso LA NACION, las autoridades de esta confesión religiosa argumentan que la medida cautelar impuesta es inaceptable. Sostienen que, dado que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires no exige que la autorización de los lugares de culto deba someterse a un procedimiento de doble lectura, que incluiría un estudio de impacto ambiental o su discusión en la Legislatura porteña, la imposición de tal requisito 'violaría la libertad religiosa y de culto'.

La medida cautelar, emitida el 15 de diciembre por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°9, afectaba directamente la autorización urbanística otorgada por la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR). Esta última había ordenado suspender los efectos de una disposición administrativa de 2024 que permitía el desarrollo de un proyecto a gran escala en un predio adyacente al Monasterio y la Iglesia de Santa Catalina de Siena, ambos declarados Monumento Histórico Nacional, resguardando así su patrimonio cultural.

Se trata de la edificación del templo más grande de esta fe, popularmente conocidos como mormones, en una de las últimas manzanas aún no desarrolladas del centro de la ciudad. Las autoridades de este credo anunciaron en junio del año pasado su intención de construir allí un megatemplo, prometiendo que el 60% de la propiedad estaría destinado a áreas verdes con acceso libre para la comunidad.

'La Disposición DGIUR se limitó a interpretar la viabilidad del uso local de culto en el inmueble y no aprobó ninguna obra ni ningún plano para el proyecto del templo, lo que corresponde a otras instancias posteriores', se enfatiza en la presentación judicial. El texto legal argumenta que es inaplicable, como solicitaba Basta de Demoler, la implementación del procedimiento de doble lectura.

'La Constitución de la CABA no sujeta los locales de culto al trámite de doble lectura. El Código Urbanístico no incluye los locales de culto en el catálogo de actividades. Ninguna otra ley de la Legislatura ni norma administrativa ha sometido los locales de culto al trámite de doble lectura. El trámite de doble lectura no es exigible por el simple hecho de supuestamente superar la superficie los 10.000 metros cuadrados. Sujetar los locales de culto al trámite de doble lectura violaría la libertad religiosa y de culto', se expresa claramente en el documento.

Además, se subraya que 'la práctica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirma que el establecimiento de un lugar de culto no requiere de aprobación legislativa'.

Cabe recordar que, en diciembre pasado, la jueza Andrea Danas, a cargo del juzgado involucrado, consideró que en la etapa inicial del proceso se había establecido la verosimilitud del derecho invocado. En su resolución, argumentó que, dadas las dimensiones de la obra y el uso autorizado, la Ciudad debió haber aplicado el procedimiento de doble lectura legislativa contemplado en la Constitución porteña y en el Código Urbanístico, un requisito exigido para grandes equipamientos públicos o privados, incluyendo aquellos destinados al culto.

Por otro lado, las autoridades de la iglesia mormona consideran 'inadmisible' el reclamo, ya que, según argumentan, 'no existe un daño concreto, actual ni inminente que justifique la intervención judicial'. Asimismo, se destaca que la disposición cuestionada no autoriza ninguna obra ni permiso de construcción, sino que se limita a declarar la viabilidad del uso como 'local de culto', conforme al Código Urbanístico vigente.

Se menciona también que, dicho uso, no requiere aprobación legislativa, sino únicamente una evaluación técnica por parte de los organismos competentes, 'lo que fue debidamente cumplido', según se afirma. 'El proyecto se adhiere plenamente a la normativa urbanística vigente y no necesita excepciones ni tratamientos especiales'.

Las autoridades de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días insistieron en que no se ha comprobado ninguna afectación al patrimonio histórico colindante, el Monasterio y la Iglesia de Santa Catalina de Siena. Reafirman que el proyecto incorpora estudios técnicos específicos y el cumplimiento de todos los protocolos arqueológicos requeridos por la legislación.

'La coexistencia de múltiples espacios de culto en una misma zona no está prohibida por la normativa vigente', puntualizan. Resaltan que esta iniciativa permitiría valorizar un predio actualmente sin uso, incorporando un espacio verde de acceso público y mejorando la calidad urbana del entorno.





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iglesia Mormona Megatemplo Buenos Aires Libertad Religiosa Basta De Demoler Urbanismo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Buenos Aires celebra la Sushi World Cup 2026: Otoro se corona campeónBuenos Aires fue sede de la Sushi World Cup 2026, un evento que reunió a 27 equipos de sushi. Otoro, un restaurante de Belgrano, se alzó con el título de gran campeón. El evento contó con la participación de casi 10.000 personas y se disputó en siete categorías, con un jurado de reconocidos chefs de cocina japonesa.

Read more »

La Iglesia advierte al Gobierno por las villas y Kicillof viaja a una cumbre anti TrumpLas noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Read more »

Barcelona ya está en Buenos Aires, esperando por Boca y con una presencia muy especialEl conjunto ecuatoriano llegó este domingo por la noche al país y ya comienza a preparar su visita a la Bombonera por la Copa Libertadores.

Read more »

Semana Gastronómica en Buenos Aires: Coctelería, Cocina Asiática y MásDel 13 al 18 de abril, Buenos Aires y alrededores ofrecen una agenda culinaria diversa con experiencias de coctelería, cocina asiática, vino, street food y carne. Incluye talleres, promociones, cenas especiales y competencias en Palermo, Belgrano, San Isidro, Retiro, San Telmo y Costanera Norte. Destacan eventos como el Día del Bartender en Malasangre, Vino el Productor, 'Oda al Ramen' en Fukuro, catas y cenas especiales.

Read more »

El banco de Axel Kicillof informó los feriados por decreto en la Provincia de Buenos AiresEl Banco Provincia oficializó el cronograma de feriados locales para abril. Conocé qué distritos bonaerenses tendrán asueto y fin de semana largo.

Read more »

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 14 de abrilDe acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, la continuidad de la semana estará marcado por un fuerte aumento de la nubosidad.

Read more »