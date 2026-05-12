El recorte presupuestario de $2,5 billones implementado por el gobierno de Javier Milei genera tensiones internas y afecta a áreas esenciales como Educación, Salud y Seguridad. La medida busca lograr el superávit fiscal prometido al FMI, pero genera preocupaciones en sectores clave del Estado, incluyendo despidos, reducciones salariales y retrasos en obras públicas.

El recaudo presionado por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y el jefe de gabinete, Manuel Adorni, publicado en el Boletín Oficial, ha generado inquietud y aprensión entre los ministros cercanos al presidente Javier Milei .

Este masivo ajuste presupuestario, que modifica el presupuesto aprobado para 2026 y recorta unos $2,5 billones, obliga a la mayoría de los ministerios y secretarías a ajustar sus gastos en un contexto complejo, marcado por tensiones internas. Esto ocurre en medio de denuncias judiciales contra Adorni por presunta acumulación patrimonial, así como de un deterioro del sector público debido a despidos masivos y una caída salarial del 37% en dos años, según datos del Indec.

El recorte representa aproximadamente el 1,6% del presupuesto total y tiene como objetivo alcanzar el superávit fiscal prometido al Fondo Monetario Internacional (FMI). Los funcionarios cercanos a la medida, cuando son consultados, evitan hacer críticas y destacan que las reducciones fueron definidas individualmente por cada área. Por ejemplo, desde el Ministerio de Economía señalaron que cada sectorcenal fue responsable de establecer sus propios ajustes.

Sin embargo, las disminuciones afectan de manera significativa a áreas clave como Educación, con un recorte de $78 mil millones; Salud, incluyendo al PAMI, con $70 mil millones, y Seguridad, con $25 mil millones. Además, se reasignan $160 mil millones para cubrir un plan de retiros voluntarios en la ANSES, institución que ya enfrenta tensiones debido a los bajos salarios.

En un contexto de protestas universitarias, como la Marcha Federal por el cumplimiento de la ley de financiamiento educativo, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, justificó el recorte en su área.

"No hay motivo de preocupación, los fondos reasignados provenían de un crédito de CAF destinados a proyectos cuestionables en las universidades", declaró Álvaro en Radio Rivadavia. Entre las universidades más perjudicadas figuran la Universidad Nacional de La Plata, con $1.043 millones menos; la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas con $700 millones en recortes, y la Universidad Nacional de Río Cuarto, con $680 millones en baja.

Otra área dura afectada es Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, que experimentó recortes generalizados, como el programa Nacional de Alfabetización, con $35 mil millones menos, y la eliminación del Fondo de Compensación Salarial Docente, por valor de $8.929 millones. El Ministerio del Interior también se vio principalmente golpeado, con $320 mil millones en recortes, que incluyen transferencias a las provincias para gastos corrientes, afectando proyectos de obra pública.

Provienen de distintas áreas un reconocimiento de que dichos recortes no acompañarán las obras ya planificadas, generando atrasos. Mientras la inflación continúa desgastando los salarios de los servidores públicos, algunos ministros recibieron un pequeño aumento desde enero, si bien inferiores al aumento de la inflación, en若cca con una normativa.

La cultura, liderada por el secretario Leonardo Cifelli, cercano a la secretaría general de la presidencia, Karina Milei, es otro de los sectores enfrentando reducciones, incluyendo el Centro Cultural Sarmiento (ex CCK) y la Casa Rosada. Mientras planos de defensa, se observa que las metas estratégicas no se ven alteradas. Incluso algunas áreas como el mantenimiento de la fachada de la Casa Rosada y su red eléctrica han experimentado cortes de $29 millones cada uno





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