Medina restó importancia a la diferencia de descanso antes de la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras en el Estadio Centenario de Montevideo.

El entrenador uruguayo Medina, técnico de Estudiantes, se mostró confiado en la previa de la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras. Durante su conferencia de prensa, el DT restó importancia a la diferencia de días de descanso entre ambos equipos y aseguró que la preparación futbolística será mucho más determinante que cualquier ventaja externa. La final se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo.

Medina sostuvo que los factores externos no deberían ser el criterio para definir qué equipo llega mejor al partido. Según su mirada, la clave estará en la capacidad de los jugadores para ejecutar la estrategia diseñada por el cuerpo técnico. El entrenador remarcó que el encuentro se decidirá en el campo y no en las cuentas de descanso.

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Diferencia de descanso y plan de juego del Pincha

Medina explicó que el equipo tiene claras las ideas para el partido y que la prioridad es ejecutarlas de la mejor manera. El técnico considera que la final no se define por el calendario previo, sino por la precisión en cada fase del juego. Para el entrenador, el éxito dependerá de sostener el funcionamiento colectivo durante los noventa minutos.

El DT detalló que Estudiantes preparó un plan defensivo para contrarrestar las virtudes de Palmeiras y, al mismo tiempo, un esquema ofensivo para aprovechar los espacios que el rival suele dejar. Según afirmó, el objetivo es mantener el equilibrio entre ambas fases. Medina evitó entrar en detalles del once titular, aunque dejó en claro que el grupo conoce el rol que debe cumplir cada jugador.

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Elogios a Palmeiras y posición del cuerpo técnico

Medina reconoció las virtudes de Palmeiras y lo definió como uno de los mejores equipos del continente. Según explicó, el conjunto brasileño combina talento individual, funcionamiento colectivo, velocidad en las transiciones y un peligro constante en las jugadas de pelota parada. El técnico no minimizó al rival, aunque insistió en que su equipo llegará con un plan propio.

En la misma conferencia, el entrenador recordó al histórico equipo dirigido por Sabella que dio vuelta la serie en el Mineirao, una referencia que surgió al ser consultado por el once que pondrá ante Palmeiras. Medina no profundizó en la comparación, pero destacó la identidad que sostiene al plantel. Por otra parte, señaló que el cuerpo técnico trabaja para que los jugadores comprendan cada escenario posible del partido.

Respaldo de la hinchada y figuras del plantel

Medina valoró el acompañamiento de los hinchas albirrojos, que coparon Montevideo para apoyar al equipo en uno de los partidos más importantes de los últimos años. El entrenador calificó los mensajes de aliento y las muestras de cariño como combustible puro para el grupo. Además, expresó la esperanza de contar también con el apoyo de simpatizantes de Peñarol e incluso de algunos de Nacional, por el pasado del club en el fútbol uruguayo.

Durante la conferencia, Medina confirmó que Fernando Muslera será el arquero titular. Consultado sobre el futuro del experimentado guardameta una vez terminada la temporada, el técnico evitó pronunciarse. Sobre el arquero, señaló que lo están disfrutando mucho y que todavía tiene mucho para dar. También destacó a Marcos Rojo, a quien describió como una de las figuras de experiencia del plantel, y afirmó que aporta jerarquía, experiencia y liderazgo dentro y fuera de la cancha.

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Simbolismo del Centenario y próximos pasos

El Estadio Centenario será el escenario de la final, un lugar cargado de simbolismo para la historia de Estudiantes. Según el relato de la conferencia, allí el club conquistó su primera Copa Libertadores frente a Palmeiras, un antecedente que alimenta la ilusión de los hinchas. Medina evitó relacionar aquel logro con el desenlace del encuentro, aunque reconoció la importancia histórica del estadio.

El entrenador expresó que le gustaría que la historia se repita con el mismo final y, al mismo tiempo, destacó el mérito de ambos finalistas. Medina señaló que llegaron los dos equipos que mejor compitieron en todo el certamen. Con un plantel experimentado, una idea de juego definida y el respaldo de miles de hinchas en las tribunas, Estudiantes afrontará una nueva final continental con la ilusión de sumar otra estrella a su historia.