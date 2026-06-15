La mayoría de los países del Mercosur y asociados han implementado medidas para evitar que ciudadanos posterguen el trámite de renovación de su pasaporte, lo que puede generar inconvenientes en aeropuertos y pasos fronterizos.

La mayoría de los países del Mercosur y asociados han implementado medidas para evitar que ciudadanos posterguen el trámite de renovación de su pasaporte, lo que puede generar inconvenientes en aeropuertos y pasos fronterizos .

En Brasil, por ejemplo, los ciudadanos de los países del Mercosur y asociados pueden ingresar utilizando un documento nacional de identidad válido, sin necesidad de presentar pasaporte para viajes de turismo en la mayoría de los casos. Sin embargo, las autoridades migratorias y las aerolíneas pueden negar el embarque o el ingreso al territorio brasileño cuando el pasajero presenta documentación vencida o que no cumple con los requisitos exigidos para el viaje.

Los ciudadanos brasileños que viajen al exterior deben contar con la documentación requerida por el país de destino, por lo que se recomienda verificar la vigencia del pasaporte o del documento de identidad antes de emprender el viaje. Además, las autoridades también recuerdan que los ciudadanos venezolanos deben identificarse como nacionales al momento de ingresar o salir del territorio.

Venezuela ha implementado en distintos momentos prórrogas a la vigencia de los pasaportes, por lo que en determinados casos se acepta el documento aun después de su fecha de expiración bajo condiciones especiales definidas por las autoridades migratorias. En Paraguay, los ciudadanos de la región pueden ingresar utilizando el documento nacional de identidad vigente para viajes turísticos, sin necesidad de presentar pasaporte en la mayoría de los casos.

Las autoridades migratorias recomiendan verificar la vigencia de toda la documentación antes de viajar, ya que las aerolíneas o los organismos de control pueden negar el embarque o el ingreso al territorio paraguayo si el documento presentado no cumple con los requisitos establecidos. Además, quienes residan en Paraguay y realicen viajes internacionales deben contar con la documentación migratoria y de identificación correspondiente según su situación particular





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