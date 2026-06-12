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Medida migratoria conjunta: Brasil, Venezuela y Paraguay restringirán entrada y salida por pasaporte vencido

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Medida migratoria conjunta: Brasil, Venezuela y Paraguay restringirán entrada y salida por pasaporte vencido
PasaporteMigraciónBrasil
📆6/12/2026 12:29 AM
📰Cronistacom
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Una nueva política migratoria implementada por Brasil, Venezuela y Paraguay bloqueará la entrada y salida de quienes no hayan renovado su pasaporte a tiempo, con el objetivo de reforzar la seguridad y regularizar los flujos migratorios en la región.

El gobierno de Brasil , Venezuela y Paraguay ha anunciado una medida conjunta que restringirá el ingreso y la salida de sus territorios a aquellas personas que hayan postergado la renovación o tramitación de su pasaporte.

Esta decisión, que entra en vigor de manera inmediata, busca garantizar la seguridad fronteriza y el cumplimiento de los requisitos migratorios en la región. Según fuentes oficiales, la medida se aplicará en todos los puertos de entrada y salida, incluyendo aeropuertos y pasos terrestres, y afectará tanto a ciudadanos como a residentes extranjeros que no posean un pasaporte válido o en proceso de renovación.

Los gobiernos involucrados argumentan que esta acción es necesaria para combatir la documentación fraudulenta y reforzar los controles migratorios. La medida ha generado reacciones diversas, con algunos sectores que la apoyan por motivos de seguridad, mientras que otros la critican por potentially afectar el derecho a la movilidad de las personas. Se espera que en las próximas semanas se implementen sistemas de verificación más estrictos y se comunique ampliamente a la población sobre los plazos y requisitos para evitar sanciones.

Además, se han anunciado planes para modernizar los sistemas de emisión de pasaportes, con el objetivo de agilizar trámites y reducir demoras. Los viajeros deben estar atentos a las actualizaciones de las embajadas y consulados de cada país para cumplir con la normativa y evitar inconvenientes en sus desplazamientos internacionales

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