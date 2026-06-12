Medida migratoria conjunta: Brasil, Venezuela y Paraguay restringirán entrada y salida por pasaporte vencido

Una nueva política migratoria implementada por Brasil, Venezuela y Paraguay bloqueará la entrada y salida de quienes no hayan renovado su pasaporte a tiempo, con el objetivo de reforzar la seguridad y regularizar los flujos migratorios en la región.

El gobierno de Brasil , Venezuela y Paraguay ha anunciado una medida conjunta que restringirá el ingreso y la salida de sus territorios a aquellas personas que hayan postergado la renovación o tramitación de su pasaporte.

Esta decisión, que entra en vigor de manera inmediata, busca garantizar la seguridad fronteriza y el cumplimiento de los requisitos migratorios en la región. Según fuentes oficiales, la medida se aplicará en todos los puertos de entrada y salida, incluyendo aeropuertos y pasos terrestres, y afectará tanto a ciudadanos como a residentes extranjeros que no posean un pasaporte válido o en proceso de renovación.

Los gobiernos involucrados argumentan que esta acción es necesaria para combatir la documentación fraudulenta y reforzar los controles migratorios. La medida ha generado reacciones diversas, con algunos sectores que la apoyan por motivos de seguridad, mientras que otros la critican por potentially afectar el derecho a la movilidad de las personas. Se espera que en las próximas semanas se implementen sistemas de verificación más estrictos y se comunique ampliamente a la población sobre los plazos y requisitos para evitar sanciones.

Además, se han anunciado planes para modernizar los sistemas de emisión de pasaportes, con el objetivo de agilizar trámites y reducir demoras. Los viajeros deben estar atentos a las actualizaciones de las embajadas y consulados de cada país para cumplir con la normativa y evitar inconvenientes en sus desplazamientos internacionales





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pasaporte Migración Brasil Venezuela Paraguay Fronteras Seguridad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gobierno de Brasil, Venezuela y Paraguay restringirá el ingreso y la salida del país a aquellos que posterguen la renovación de su pasaporteEl Gobierno de Brasil, Venezuela y Paraguay ha anunciado que bloqueará el ingreso y la salida del país a aquellos que posterguen el trámite de renovación de su pasaporte en aeropuertos. Esto se debe a que la Corte Suprema ha determinado que la suspensión otorgada por un juzgado no constituye autorización alguna.

Read more »

Paraguay: los 11 de Alfaro para el debut con marcado toque 'argentino'Lechuga prepara la formación para jugar este viernes con Estados Unidos en le regreso de la Albirroja a la Copa del Mundo.

Read more »

Estados Unidos vs. Paraguay, por el Mundial 2026: dónde ver en vivo, formaciones y horarioEste viernes, en Los Ángeles, los estadounidenses y la Albirroja de Gustavo Alfaro se medirán por la primera fecha de la Copa del Mundo. Conocé lo que debés saber del encuentro que comenzará a las 22:00.

Read more »

Todo lo que tenés que saber sobre Estados Unidos vs ParaguayEstados Unidos debuta este viernes en casa contra Paraguay, que vuelve a la cita mundialista después de 16 años. Ambos buscan un buen inicio en el Grupo D del Mundial 2026.

Read more »