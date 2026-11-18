La Cámara de Diputados de Salta aprobó la prórroga de la emergencia sociosanitaria en tres departamentos clave. La sesión terminó con una cuestión de privilegio contra el diputado Franco Lastra por ataques a la gestión provincial.

La Cámara de Diputados de Salta otorgó ayer media sanción al proyecto de ley que extiende por 180 días el estado de emergencia sociosanitaria vigente en los departamentos de General San Martín, Orán y Rivadavia. Esta resolución permite continuar con las medidas especiales inicialmente establecidas por la Ley 8185, las cuales buscan garantizar el acceso a recursos básicos en zonas de alta vulnerabilidad del norte salteño.

El proyecto, compuesto por solo tres artículos, avanzó hacia el Senado provincial tras un intenso debate político que evidenció la profunda división sobre la necesidad de mantener estos instrumentos de política pública. La diputada Laura Cartuccia, integrante del bloque oficialista Todos por Salta, presentó la iniciativa y detalló el origen de la crisis y los avances logrados por la administración provincial durante los últimos seis años.

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Origen y justificación de la emergencia

Cartuccia recordó que la emergencia sociosanitaria fue declarada en enero de 2020 mediante un decreto del gobernador Gustavo Sáenz, en respuesta directa a la trágica muerte de niños y niñas indígenas causada por desnutrición o factores vinculados a la pobreza extrema. La legisladora destacó que Sáenz tomó una decisión política clara para reconocer la realidad estructural que enfrentaban las comunidades originarias de la región.

Desde entonces, la gestión provincial implementó una política integral que involucró a la sociedad civil y a las comunidades indígenas en tres ejes fundamentales: alimentación, salud y acceso al agua segura. Cartuccia aseguró que, a pesar de la larga vigencia de la medida, existen elementos concretos para demostrar la acción del gobierno provincial en estos ámbitos.

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Avances en alimentación y acceso al agua

La diputada oficialista detalló que el gobierno ha realizado numerosas entregas de módulos alimentarios para combatir la inseguridad alimentaria. Además, se han ejecutado obras destinadas a garantizar el agua apta para consumo humano, aunque reconoció que este último punto sigue siendo uno de los grandes desafíos pendientes en el norte salteño.

Se informó que más de 300 comunidades han sido alcanzadas con el abastecimiento de agua mediante camiones cisterna. Paralelamente, se están desarrollando acciones para la ampliación de redes de distribución, una labor que aún está inacabada pero que representa un esfuerzo continuo por mejorar la calidad de vida de la población afectada.

Conflicto político y cuestión de privilegio

El debate se tornó hostil durante las intervenciones a favor y en contra de la prórroga. El diputado Franco Lastra, de La Libertad Avanza, se opuso firmemente a la medida, acusando al gobierno provincial de falta de transparencia en el manejo de fondos públicos y de usar la emergencia con fines políticos. Lastra argumentó que no hay intención real de solucionar los problemas estructurales.

La confrontación alcanzó su punto máximo cuando Laura Cartuccia presentó una cuestión de privilegio contra el diputado Lastra. La iniciativa se produjo tras declaraciones del legislador opositor, quien insinuó que la oficialista utilizaba las mismas argumentaciones del año pasado sin aportar soluciones reales. La diputada pidió respeto y exigió medidas frente a lo que consideró una falta de dignidad en el recinto.

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Consecuencias y próximos pasos legislativos

Ante la insistencia de Lastra para intervenir, el presidente de la Cámara, Esteban Amat, intervino para llamar al silencio y criticó la actitud del diputado libertario. Inmediatamente después, la cuestión de privilegio contra Franco Lastra fue aprobada por la cámara, estableciendo un precedente para evaluar una sanción que podría ir desde un apercibimiento hasta la expulsión del recinto.

Esta es la segunda cuestión de privilegio presentada este año en la legislatura salteña, lo que subraya la tensión política existente. Mientras la provincia enfrenta la falta de acceso a agua potable en varias comunidades, se recuerda la muerte reciente en Rivadavia de un padre y sus tres pequeñas hijas por deshidratación, un hecho que ha mantenido el foco en la urgencia de las políticas de emergencia.