La Cámara de Diputados aprobó la media sanción del Presupuesto 2027 tras 15 horas de debate. La oposición logró aumentar el financiamiento universitario y reforzar fondos científicos.

La Cámara de Diputados otorgó la media sanción al Presupuesto 2027 tras una sesión maratónica que superó las quince horas. El proyecto obtuvo su aprobación general el viernes por la madrugada, consolidando el apoyo del oficialismo junto con aliados políticos como el PRO, la UCR y el MID. Sin embargo, la votación final reveló fracturas internas significativas y derrotas estratégicas para el Poder Ejecutivo en puntos clave del financiamiento.

Aprobación General y Votos Clave

El texto base del Presupuesto 2027 fue aprobado con 136 votos afirmativos, 112 negativos y tres abstenciones. Este respaldo permitió al oficialismo asegurar la mayoría necesaria para enviar la iniciativa al Senado. Los gobernadores de Tucumán, San Juan, Salta, Misiones, Jujuy y Santa Fe respaldaron firmemente la medida a través de sus bloques provinciales.

Also read Universidades públicas advierten que no podrán funcionar si se aprueba el Presupuesto 2027

A pesar del apoyo mayoritario, la participación del gobernador Martín Llaryora mostró grietas en su frente político. Aunque sus diputados aportaron al cuórum necesario durante la jornada, tres de los seis miembros de su bloque se abstuvieron en la votación final, evidenciando la complejidad política para mantener la disciplina del partido.

Ganancia de Universidades Nacionales

La oposición impuso un incremento significativo en las partidas para las universidades nacionales, rechazando el artículo original del proyecto. El monto asignado al sector educativo pasó de $ 7,3 billones a $ 11 billones, cifra igual al reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional.

Advertisement

La propuesta opositora se impuso por 136 votos a favor y 111 en contra, sin abstenciones. Dos legisladores modificaron su posición final, lo que fue determinante para la aprobación del aumento. Esta victoria refleja la capacidad de la oposición para articular demandas educativas a pesar de la división interna del oficialismo.

Negociaciones Insuficientes de Santilli

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el vicejefe Ignacio Devitt lideraron negociaciones para evitar el rechazo inicial. Ofrecieron $ 1,5 billones adicionales para acercar las partidas a los $ 9 billones, pero la oposición consideró insuficiente la oferta.

La senadora radical Mariela Coletta cuestionó la viabilidad de los fondos adicionales. Señaló que los supuestos macroeconómicos en los que se basan estos ingresos son considerados poco realistas por la oposición. Esta situación dejó en evidencia la dificultad del gobierno para contener a sus aliados políticos en temas sensibles.

Defensa de Organismos Científicos

La oposición también rechazó el capítulo IV del proyecto, que modificaba el financiamiento de organismos técnicos. Sin embargo, el oficialismo logró preservar recursos y asegurar una asignación adicional del 0,35% sobre las importaciones para el Inta, el Conicet, el Senasa y el Inti.

Esta asignación proviene de la recaudación aduanera y representa un alivio para las instituciones científicas. La lucha se centró en la eliminación de una fuente de financiamiento específica del Inta, que finalmente fue mantenida gracias a la resistencia peronista. El presupuesto contempla un crecimiento del PBI del 4% y una inflación anual del 18%.

Advertisement

Especulación Económica y Próximos Pasos

Las proyecciones económicas para el Presupuesto 2027 incluyen un tipo de cambio oficial de $ 1.847,60 para diciembre. El gobierno busca alcanzar un superávit primario equivalente al 1,1% del producto interno bruto.

El proyecto será tratado por el Senado durante las sesiones extraordinarias de diciembre. Este momento legislativo coincide con la sanción de la reforma electoral, marcando una jornada intensa para el Poder Ejecutivo. El resultado de la votación deja claro que el apoyo no es automático en todos los artículos.

Reclamos sobre Discapacidad e Incluir Salud

Union por la Patria reclamó recursos específicos para la ley de emergencia en discapacidad, pero sin éxito. Las organizaciones del sector denuncian un recorte nominal del 13% en los fondos para Incluir Salud.

La diputada Sabrina Selva cuestionó la subestimación del colectivo de discapacidad. Las organizaciones exigen actualizar aranceles y saldar deudas con prestadores. La aprobación del presupuesto representa uno de los dos objetivos conseguidos por el gobierno, junto con la reforma electoral en el Senado.