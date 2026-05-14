Mechi Bove, una autora todoterreno y actriz de pura cepa, estrena una obra escrita y protagonizada por ella. En una charla que recorre desde su éxito con el Chat de Mamis hasta la profundidad de los vínculos rotos, revela que esta vez se ocupa de una familia que, entre el humor y el dolor, busca repararse.

Este fin de semana, una autora todoterreno y actriz de pura cepa estrena una obra escrita y protagonizada por ella. En una charla que recorre desde su éxito con el Chat de Mamis hasta la profundidad de los vínculos rotos, revela que esta vez se ocupa de una familia que, entre el humor y el dolor, busca repararse.

Editora Ejecutiva de revista Weekend y su web, Editora General de Vivo. Perfil.com y de Lunateen.perfil.com. Columnista de espectáculos en Perfil.com y Reperfilar. Especializada en turismo y servicios al turista, gastronomía y lifestyle, series y TV paga, teatro y recitales, tendencias del mundo joven.

TW e IG. @pato_danielecon la fragilidad de una hija que cuida a su padre enfermo.

'Escribo mis materiales desde un lugar de aportar un mensaje, a veces más sutil, a veces más explícito, pero d: lo amargo en lo dulce y lo dulce en lo amargo', comenzó a escribir porque estaba muy frustrada con la profesión, cansada de ensayar obras que se bajaban al día siguiente del estreno. Un día, su marido le dijo que tenía que hacer stand-up y empezó a los gritos: '¡No quiero hacer stand-up, soy una actriz que estudió!

'. Ahí se dio cuenta de que tenía que escribir sobre una actriz que no tiene trabajo y termina haciendo stand-up por necesidad. El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.

Es un personaje que está muy deprimido, enojado y resentido. Para mí fue un desafío construirla porque no tiene nada que ver conmigo, que soy re positiva y alegre. A pesar de ser la 'madre' del texto, Mechi asegura que al momento de actuar se entrega por completo a la visión del director. Bajo la batura de Velázquez descubrió nuevos colores para la historia que escribió.

Como actriz, necesita confiar en la mirada del otro y la autora desaparece. Pedro le dice que es re permeable como autora porque, si le propone un cambio, le dice que sí enseguida. Todo lo que sea para crecer, lo acepta. Sólo se pone rígida con algunas palabras específicas que sabe que tienen una lógica hacia el final y ha de ir diciéndolas.

Este proyecto, que produce junto a su colega y amiga Sheila Saslavsky, promete ser una montaña rusa emocional. Con el vínculo de hermanas, con las ausencias o las presencias.

Con la expectativa a flor de piel y el deseo de ver qué le pasa al espectador con esta puesta, Mechi Bove resume la esencia de lo que veremos a partir del 17 de mayo en Air Supply es mucho más que canciones románticas: una dupla inalterable y amada por el público argentin





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