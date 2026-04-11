McIlroy se dispara en Augusta: lidera el Masters con una exhibición magistral

Rory McIlroy, con una ronda espectacular de -7, se coloca como líder solitario del Masters de Augusta. El campeón defensor muestra su mejor juego, mientras que los argentinos Cabrera y Pulcini no superan el corte. Scheffler y DeChambeau sufren tropiezos.

El norirlandés Rory McIlroy, actual campeón y firme candidato, ofreció un espectáculo inolvidable en la segunda jornada del Masters de Augusta, consolidándose como líder indiscutible. Con un cierre espectacular, McIlroy se alejó de sus competidores, finalizando la ronda con una impresionante tarjeta de 65 golpes (-7) y acumulando un total de -12.

Esta brillante actuación le otorgó una ventaja de seis golpes sobre sus perseguidores más cercanos, los estadounidenses Sam Burns y Patrick Reed, quienes se ubicaron en el segundo lugar con -6. La exhibición de McIlroy incluyó una impresionante serie de birdies, destacando cuatro consecutivos en los últimos hoyos, sellando así su dominio en el campo.\Contrariamente a la euforia de McIlroy, la jornada resultó amarga para los representantes argentinos. El 'Pato' Ángel Cabrera, campeón del Masters en 2009, y el joven Mateo Pulcini no lograron superar el corte clasificatorio, despidiéndose prematuramente del torneo. Cabrera finalizó con un acumulado de +16, mientras que Pulcini cerró su participación con +15, demostrando la dificultad que presenta el mítico campo de Augusta. Esta decepción se extendió a otros representantes latinoamericanos, incluyendo al mexicano Carlos Ortiz (+11) y al colombiano Nicolás Echavarría (+13), quienes tampoco lograron avanzar en el torneo. La exigencia del campo de golf, con sus trampas y desafíos, dejó claro que la precisión y la estrategia son fundamentales para tener éxito en el Masters, dejando fuera a importantes nombres de la región.\El final de la jornada estuvo marcado por el show de McIlroy, y además por las sorpresas entre los favoritos. Scottie Scheffler, número uno del mundo, tuvo un día complicado, con bogeys que lo relegaron al puesto 24 (+2) y lo distanciaron considerablemente de la cima. Peor fue el destino de Bryson DeChambeau, quien fue eliminado del torneo tras un triple bogey en el hoyo 18. Mientras tanto, los españoles lograron sobrevivir al corte con dificultades. Sergio García, ganador del Masters en 2017, salvó el corte con un acumulado de +3, mientras que Jon Rahm, campeón defensor, tuvo una jornada difícil, pero logró avanzar con un +4. José María Olazábal, por otro lado, no tuvo la misma suerte y quedó fuera del torneo, sumándose a la lista de eliminados. La competencia en el Masters de Augusta demuestra una vez más su carácter impredecible y la importancia de mantener la concentración y la consistencia a lo largo de cada ronda





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