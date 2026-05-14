Mbappe returns to play for Madrid: boos from fans and a potential blow to coach Arbeloa?

After recovering from a left thigh muscle injury, Mbappe revealed that he was a substitute due to Arbeloa's decision and was booed by the entire stadium. He also expressed his desire for the season to end, as the Madrid team aims to find some peace amidst a challenging campaign. However, the return of the French star did not calm the tense atmosphere surrounding the team, with fans and social media campaigns calling for his departure and criticizing his performance.

Mbappe volv a jugar con el Madrid : silbidos de los hinchas y un palo al DT que incluye a Mastantuono? Luego de dejarbehind una lesion muscular, el francs revel que fue suplente por decision de Arbeloa y fue silbado por todo el estadio.implora para que la temporada llegue a su fin.

Sin titulos y colmado de escándalos, en el Merengue aspiran a que la competencia termine para que pueda haber algo de paz. Pero claro, mientras tanto,Luego de dejarbehind una lesion en el musculo semitendinoso de la pierna izquierda (en la parte posterior del muslo),Por eso, luego del partido, le preguntaron por que no fue titular, y alla el francs revel:"No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla, por detras de Vinicius, Mastantuono, Brahim (Diaz) y Gonzalo (Garcia).

" Y si bien destacó que"lo acepto y juego el tiempo que tengo", al ser consultado sobre las razones del dete para relegarlo, Mbapp tir:"no estoy enfadado". Pero eso no fue todo, porque en su regreso a las canchas, Mbapp fue repudiado por los hinchas del Madrid.

Cuando ingreso desde el banco a los 69 minutos en lugar de Gonzalo Garcia,Esto se debe a que hay un fuerte malestar con el delantero, quien no solo estuvo en un bajo nivel en la temporada y se perdió varios partidos clave, sino que tambiamente generó varias criticas porque, durante su recuperación, se fue de viaje a Italia con su parejaPero eso no calm a las voces en contra que, basicamente, tienen que ver con el contexto del equipo donde el Real Madrid atraviesa una campaña complicada en distintos frentes y parte de la atención comenzó a centrarse sobre algunos de sus futbolistas ms importantes, entre ellos Mbapp.

En paralelo, distintas campañas para que se retire del Merengue y comentarios en redes sociales aumentaron la repercusión alrededor de su nombre. Mbapp ingres ante el Oviedo y hasta dio una asistencia en el gol de Jude Bellingham que sentenció el partido, pero no calm este clima espeso que rodea a un Madrid que no ve la hora de que la temporada llegue a su fin. Mira tambiament





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