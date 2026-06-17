Mbappé responde con doblete histórico en el Mundial 2026 y silencia críticas

El delantero francés Kylian Mbappé anotó dos goles en el debut de Francia ante Senegal en el Mundial 2026, igualando a Gerd Müller en la tabla de máximos goleadores históricos del torneo y quedando a un gol de Ronaldo Nazario. Mbappé afirmó que no juega para callar a sus críticos, sino para hacer historia con su selección.

Kylian Mbappé respondió con una actuación estelar a las críticas recibidas antes del Mundial 2026 , anotando un doblete en el debut de Francia contra Senegal .

El delantero francés, que abrió y cerró el marcador con dos golazos espectaculares, dejó claro que no juega para vengarse de sus detractores, sino para marcar la historia de su país y aspirar a la Copa del Mundo. Con estos dos tantos, Mbappé igualó a Gerd Müller en la tabla de goleadores históricos del certamen y quedó a una anotación de alcanzar a Ronaldo Nazario, quien suma 16 goles en total en los mundiales.

Francia, que ya aseguró su lugar en la siguiente ronda, se prepara para su próximo duelo contra un rival aún por definir, en un torneo donde las figuras como Mbappé y Erling Haaland prometen un enfrentamiento épico. La selección francesa avanza a paso firme, dejando atrás cualquier controversia extrafutbolística y centrándose en su objetivo de repetir la corona mundial





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