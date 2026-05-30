Mbappé, máximo goleador de la Champions League 2026-27 sin jugar la final

A pesar de la eliminación del Real Madrid en cuartos de final, Kylian Mbappé se consagró como el máximo anotador del torneo con 15 goles, un logro notable que lo acerca al récord histórico de Cristiano Ronaldo.

En un sorprendente giro de los acontecimientos, el máximo goleador de la temporada 2026-27 de la UEFA Champions League no es un jugador de los dos equipos que disputaron la final.

El Real Madrid, bicampeón del torneo tras vencer al Arsenal en una emocionante definición por penales (4-3) luego de un empate 1-1 en el tiempo regular en Budapest, celebró su séptimo título continental. Sin embargo, la estrella goleadora absoluta del certamen no estuvo en el césped del estadio húngaro.

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, aunque su equipo resultó eliminado en cuartos de final por el Bayern Munich con un marcador global de 6-4, logró la cifra de 15 goles en 11 partidos disputados. Esta cifra es una marca bárbara, considerando que el récord histórico de más goles en una sola edición de la Copa de Europa/Champions League lo mantiene Cristiano Ronaldo con 17 tantos en 13 partidos durante la temporada 2013-14, también vistiendo la camiseta del Real Madrid.

El formato actual del torneo, que elimina la fase de grupos y la reemplaza por una fase de liga donde cada equipo disputa ocho encuentros, diluye la tradicional diferencia de partidos entre quienes avanzan a las eliminatorias y los que quedan en el camino, haciendo más plausible que un goleador whose equipo es eliminado tempranamente pueda acumular tantos. De los finalistas, el máximo anotador del PSG fue Khvicha Kvaratskhelia con 10 goles en 16 partidos, mientras que para el Arsenal, Gabriel Martinelli lideró con seis goles en 14 encuentros.

La estadística de Mbappé destaca no solo por su volumen, sino por su consistencia y su ocurrencia en la etapa más competitiva del fútbol mundial, a pesar de la prematura salida de su equipo





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