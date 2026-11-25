La diputada Mayra Mendoza viaja a Francia para unir la campaña Cristina Libre con intercambio de políticas de género en Seine-Saint-Denis, alertando sobre la ultraderecha.

La diputada provincial y referente de La Cámpora, Mayra Mendoza, se encuentra actualmente en Francia llevando a cabo una doble agenda institucional que combina el apoyo a la campaña internacional Cristina Libre con el intercambio técnico de políticas públicas de género. Esta misión surge de una invitación formal del Observatorio de Violencias hacia las Mujeres del departamento de Seine-Saint-Denis, ubicado en las afueras de París, para compartir experiencias legislativas y de gestión municipal.

Campaña Cristina Libre y denuncia política

El objetivo central de la iniciativa Cristina Libre es reunir respaldos internacionales para reclamar por la situación jurídica y política que atraviesa la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Durante su estancia, Mendoza ha utilizado diversas plataformas para exponer lo que describe como una falta de Estado de derecho en la Argentina, argumentando que la democracia se encuentra condicionada debido a la proscripción de la exmandataria. Esta postura busca vincular la persecución política local con preocupaciones más amplias sobre la estabilidad democrática global.

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Intercambio en Seine-Saint-Denis y género

Mendoza participó activamente en actividades vinculadas con la prevención y erradicación de violencias, aprovechando su experiencia previa como intendenta de Quilmes para discutir la traducción de gestión municipal en proyectos de ley. El evento principal fue la celebración de los 22° Encuentros de las Mujeres del Mundo, organizados el 24 de noviembre por el departamento de Seine-Saint-Denis a través de su Observatorio de Violencias hacia las Mujeres. Esta jornada reunió a delegaciones internacionales para debatir herramientas concretas de abordaje contra las violencias de género.

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Violencia política y contexto francés

En el marco de los debates, Mendoza sostuvo que Francia posee avances significativos en la erradicación de violencias, lo que facilita la comprensión sobre la violencia política que sufren las figuras argentinas. Considera que la situación de Cristina Fernández de Kirchner representa la máxima expresión de la violencia política, la cual define como machista dado que se ejerce por razones de género. Este análisis se presentó tanto en encuentros técnicos como en charlas públicas para clarificar la naturaleza específica de las amenazas contra líderes mujeres.

Reacción ante el avance de la ultraderecha

La diputada señaló que las autoridades y la sociedad francesa muestran preocupación por el avance de la ultraderecha en las próximas elecciones argentinas. Tomaron como una alarma la persecución política que vive Cristina y el ejemplo del presidente Javier Milei, interpretando estos eventos como señales de riesgo para la democracia. Mendoza concluyó su intervención destacando la necesidad de alerta conjunta frente a estas dinámicas políticas que amenazan los derechos y la institucionalidad.