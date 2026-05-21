Mayor detalle sobre el bono extraordinario mobility y las pensiones en junio

El texto proporciona información detallada sobre cómo se calcula y para qué se utiliza el bono extraordinario mobility, así como sobre los aumentos previstos en las pensiones previsionales y asistenciales en junio de 2026.

El bono extraordinario correspondiente a la movilidad, que toma como referencia la inflación de los dos meses anteriores del INDEC, se calculará tomando como referencia el 50% del mejor haber percibido durante el semestre.

El ingreso total estimado para junio rondará los $675.212. Desde el Gobierno se aclaró que el bono extraordinario no forma parte del cálculo del aguinaldo, porque es un refuerzo no remunerativo. El aumento del 2,6% también impactará sobre el resto de las prestaciones previsionales y asistenciales que paga ANSES. Según los valores estimados para junio de 2026, la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez y vejez rondará los $282.432.

En el caso de la PUAM y las pensiones no contributivas, lo más probable es que se mantenga el bono extraordinario, aunque el organismo DNI terminados en 0: 8 de junio, DNI terminados en 4: 12 de junio, DNI terminados en 8 y 9: 18 de junio, DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio, DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio





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