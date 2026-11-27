El senador José Mayans expuso que el Gobierno impulsa la eliminación de las Primarias para evitar que Patricia Bullrich compita internamente y supere al presidente Milei.

El senador peronista José Mayans develó que el Gobierno nacional impulsa activamente la suspensión de las elecciones primarias, conocidas como PASO, con el objetivo estratégico de impedir que la exministra Patricia Bullrich presente una competencia interna sólida en las próximas comicios. Esta medida legislativa busca modificar el calendario electoral del año próximo para proteger la candidatura a la reelección del presidente Javier Milei.

Estrategia oficialista para contener a Patricia Bullrich

La iniciativa de modificar el sistema electoral representa uno de los cambios más trascendentes para la definición de los candidatos nacionales, siendo la eliminación de las primarias la aspiración central del oficialismo. La premisa detrás de este movimiento es lograr una mejora tangible en el performance electoral de Javier Milei, quien enfrenta una realidad estadística donde la exministra Patricia Bullrich mide aproximadamente el doble de intención de voto que el Presidente.

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Si la cámara baja aprueba esta reforma, los partidos políticos dejarán de tener elecciones primarias y deberán definir a sus candidatos mediante mecanismos internos contemplados en sus cartas orgánicas o a través de acuerdos de consenso político. Asimismo, las alianzas electorales tendrán la obligación de establecer sus propios procedimientos de selección de candidatos de acuerdo con sus reglamentos internos.

El humor ácido de Mayans y la risa de Patricia Bullrich

En el marco del debate parlamentario, el jefe de la bancada justicialista en la cámara alta, José Mayans, introdujo un tono cáustico y humorístico dirigido directamente hacia el presidente Javier Milei. Esta burla, que arrancó una vistosa risa en la figura de Patricia Bullrich, fue utilizada para destacar lo que Mayans consideraba una evidencia política innegable y una vulnerabilidad de la gestión actual.

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Mayans calificó como "un verso" la propuesta anarcocapitalista de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, atribuyendo esta medida a la crisis política que atraviesa el Gobierno y a la percepción de un presidente con ínfulas reeleccionistas. El senador argumentó que Milei se da cuenta de que no tiene el liderazgo que pensaba que iba a tener y que intenta controlar la narrativa electoral desde el poder.

La comparación de encuestas y la defensa peronista

La crítica de Mayans se centró en una cita directa del presidente Javier Milei, quien había declarado: "¿Patricia mide bien? ¡Afuera! Nada que venga acá Patricia a hacerse de la extrema derecha, porque nosotros inventamos esto". El senador peronista utilizó estas palabras para demostrar que, aunque le guste o no le guste a Milei, el dato estadístico es real.

Mayans señaló explícitamente que la exministra de Seguridad "mide el doble que el Presidente", un dato que persiste independientemente de si las PASO existen o no. Esta declaración buscaba desarmar la narrativa oficial que presentaba la suspensión de las primarias como una mejora técnica, cuando en realidad se percibe como una respuesta defensiva ante la popularidad de Patricia Bullrich.

Impacto en el mecanismo electoral y próximos pasos

La aprobación de esta medida transformaría radicalmente la dinámica de las internas, eliminando la medición pública de las fuerzas políticas antes de las elecciones generales. Los partidos tendrían que gestionar sus disputas internas en privado, lo que podría opacar la claridad que las encuestas primarias brindan a los ciudadanos sobre el peso real de los candidatos.

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El proceso legislativo continúa su curso, y el oficialismo mantiene su insistencia en aprobar este cambio estructural antes de las elecciones del año próximo. La oposición, liderada por figuras como Mayans, utiliza estos debates para exponer las contradicciones entre la retórica presidencial y la realidad de las encuestas, manteniendo la presión sobre la legitimidad de la estrategia electoral gubernamental.