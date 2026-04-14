Mayans propone juicio político a Adorni por crecimiento patrimonial y ausencia en el Congreso

El senador José Mayans impulsa un juicio político contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionando su crecimiento patrimonial y su ausencia en el Congreso. Además, se suman testimonios de prestamistas y se investiga la transparencia de las operaciones inmobiliarias.

José Mayans , en una reciente declaración, ha sugerido que la Cámara de Diputados debería considerar seriamente iniciar un juicio político contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni . Esta propuesta surge en medio de una creciente controversia relacionada con el supuesto aumento patrimonial de Adorni en los últimos años. Mayans, jefe del interbloque Popular en el Senado , aclaró que, de prosperar la iniciativa, el proceso formal de acusación debe originarse en la Cámara de Diputados, que es la instancia legalmente responsable de formular la acusación. Posteriormente, el Senado sería el encargado de juzgar. Esta postura se suma a las críticas expresadas por Mayans durante la última sesión en el Senado , donde acusó a Adorni de 'violar la Constitución Nacional' debido a su ausencia en el Congreso para presentar el informe de gestión correspondiente a marzo. Además, Mayans impulsó una cuestión de privilegio que también involucró al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El legislador, al justificar su iniciativa, argumentó: 'El Jefe de Gabinete ya violó la Constitución porque no asistió ni a Diputados ni al Senado, cuando legalmente debía hacerlo en marzo'. Mayans vinculó directamente la ausencia del vocero en el Congreso con el escándalo generado por el incremento de su patrimonio, afirmando que Adorni es incapaz de ofrecer explicaciones claras y transparentes sobre su situación financiera. En este contexto, Mayans cuestionó el discurso oficial sobre transparencia y ética pública, señalando que los recientes acontecimientos contradicen flagrantemente las declaraciones del gobierno.

La investigación sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni ha sumado un elemento crucial tras las declaraciones de las mujeres que le prestaron 100,000 dólares para la adquisición de uno de sus inmuebles. Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio confirmaron ante la Justicia que existe una deuda pendiente de 70,000 dólares relacionada con la compra de un departamento ubicado en la avenida Asamblea, en el barrio de Caballito, Buenos Aires. Según sus testimonios, madre e hija otorgaron un préstamo privado por 100,000 dólares para concretar la operación inmobiliaria, y una porción considerable de ese monto aún no ha sido saldada. Esta información se suma al expediente liderado por el fiscal Gerardo Pollicita, cuyo objetivo es dilucidar el origen de los fondos utilizados por Adorni y las condiciones específicas en las que se realizó la compra del inmueble. Las declaraciones de las prestamistas refuerzan una de las hipótesis centrales de la causa: determinar si la operación se ajustó a un acuerdo entre particulares o si se utilizó para encubrir el verdadero origen del dinero. La fiscalía está analizando el valor declarado del inmueble y las características del crédito, considerando la posición de alto rango del funcionario involucrado. Para el miércoles está prevista la declaración de otras dos jubiladas que, presuntamente, vendieron el departamento a Adorni mediante un esquema de adelanto e hipoteca sin intereses. La expectativa en los tribunales es reconstruir la trazabilidad de los fondos y determinar si existieron irregularidades en las transacciones bajo investigación.

Paralelamente, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires ha afirmado que las operaciones inmobiliarias 'se informan siempre' a la Unidad de Información Financiera (UIF). Magdalena Tato, presidenta de la entidad, explicó que las transacciones realizadas por personas políticamente expuestas (PEP) deben ser reportadas obligatoriamente, sin importar el monto. 'Si sos PEP, sí o sí tenés que informar a la UIF', afirmó, y detalló que son reportes sistemáticos mensuales. 'Todos los meses informamos las operaciones que hacemos y ahí informás PEP, clic, ya está. No importa el monto por el que haya comprado, es automático', señaló Tato.





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