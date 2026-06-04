Maxi López habla sobre su relación con Daniela Christiansson y su vínculo con la mamá de sus hijos

El ex futbolista Maxi López compartió detalles sobre su relación con la modelo sueca Daniela Christiansson y su vínculo con la mamá de sus hijos varones.

El ex futbolista Maxi López compartió detalles sobre su relación con la modelo sueca Daniela Christiansson , con quien tuvo una relación en 2025. Aunque habían acordado no mostrar escenas íntimas en la telenovela en la que participaron, López admitió que se sorprendió al ver cómo quedaron algunas escenas.

Además, compartió que su relación con la modelo sueca es muy cercana y que ella apoyó su decisión de mudarse a Buenos Aires. También habló sobre su vínculo con la mamá de sus hijos varones, con quien logró entablar una buena relación después de denuncias y reclamos por la cuota alimentaria. López también mencionó que su mejor amigo es la mamá de sus hijos, a quien aconseja con sus nuevas parejas y la ve bastante seguido en el Chateau Libertador





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Maxi López Daniela Christiansson Telenovela Relación Vínculo Mamá De Sus Hijos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El alimento más tóxico lo consumís a diario y se usaba como solventeLa nutricionista Sofía Daniela Pérez alertó sobre los riesgos del consumo de aceites refinados, que se utilizan como solventes en la industria alimentaria.

Read more »

La inopia actualidad de Thiago Medina tras la fama de Gran Hermano: revende figuritas del Mundial 2026El ex participante del reality contó que estuvo deprimido, perdió trabajos y hoy busca reinventarse para salir adelante después de separarse de Daniela Celis.

Read more »

Daniela Celis se emocionó por la sorpresa que le hicieron sus gemelas por su cumpleañosLa ex “Gran Hermano” compartió un video en el que dejó ver cómo amaneció en este día especial.

Read more »

Sigue la limpieza en River: Maxi Salas se suma a la lista de prescindiblesEl delantero, que había llegado a Núñez después del culebrón con Racing, ya fue anoticiado de que deberá buscarse club porque no será tenido en cuenta por Coudet.

Read more »