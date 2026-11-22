Max Verstappen domina el GP de Las Vegas con Charles Leclerc segundo y McLaren tercer y cuarto. Colapinto séptimo y Gasly quinto tras carrera caótica.

Max Verstappen dominó la carrera del Gran Premio de Las Vegas, liderando la prueba desde la salida y manteniendo la ventaja hasta el final. Leclerc terminó segundo con su Ferrari, mientras que Lando Norris y Oscar Piastri completaron el podio para McLaren. Carlos Sainz finalizó cuarto y Franco Colapinto séptimo tras una lucha intensa.

Verstappen domina la carrera de Las Vegas

Max Verstappen ganó la carrera del Gran Premio de Las Vegas, su cuarta victoria de la temporada y la 75 de su carrera. Charles Leclerc finalizó segundo, mientras que Lando Norris y Oscar Piastri completaron el podio con McLaren. Carlos Sainz terminó cuarto y Franco Colapinto séptimo tras una noche de ataques.

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Mecánica de ataques con baterías de 2026

Los autos de la Fórmula 1 2026 recuperan energía al frenar y la usan para acelerar fuerte. Las rectas largas de Las Vegas favorecen este sistema, donde pasar gasta batería y puede dejarte vulnerable. Los competidores aprovechan la carga disponible para devolver las maniobras.

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Colapinto y Gasly suman puntos clave

Pierre Gasly terminó quinto para Alpine, sumando 18 puntos tras un fin de semana positivo. Franco Colapinto logró el séptimo puesto con Racing Bulls, obteniendo ocho puntos cruciales. Alpine había sumado uno en seis carreras previas.

Piastri bajo investigación por infracción

Oscar Piastri podría perder su posición en el podio por una presunta infracción bajo bandera amarilla. El equipo McLaren enfrenta investigación por daños en los neumáticos. Esto podría modificar la clasificación final si se aplica sanción.