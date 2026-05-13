Mauro Zárate devolvió la ilusión en Boca pero rechazó la renovación, declara "Sabe que se equivocó"

Tras una polémica por el cambio de equipo entre Mauro Zárate y Boca, el exdelantero desató una oleada de críticas por su promesa de que solo jugaría en Vélez y tras un contrato en Boca. Ahora, dice que "sabe que se equivocó" y no tendría malos ojos volver a pisar el club, pero aún así, rechazó la renovación de su contrato y rechazó comentarios críticos por parte de diferentes hinchas de Vélez. A parte de las polémicas, eficacia y gran número de goles marcaron su época y ganaron varios conceptos a favor de Boca.

Tras la polémica de 2018 por el sorpresivo pase a Boca , la relación aparentemente se había roto definitivamente, pero Mauro Zárate habría intenciones de acercamiento.

Dijo estar "sabe que se equivocó" y no tendría malos ojos la posibilidad de volver a pisar el club.

"Tengo ganas de jugar en el senior", manifestó el exdelantero. Aunque no quiso justificar sus acciones, indicó que es una persona afín a la unión y le otorga oportunidades a los equivocados.

"Claramente se equivocó y yo nunca lo haría. Pero al me gustó también al capitán del equipo campeón del mundo que malogró su relación con el club por su enfrentamiento con los hinchas. Por favor, Miguel Russo me lo perdón. No quiero tener mal rollo", expresó en tono afectuoso.

Pasó el equipo grande: la frase de Mauro Zárate en Boca que jamás olvidarán los hinchas de Vélez. Cuando sus declaraciones se filtraron tras el triunfo xeneize por penales por la Copa de la Superliga 2019, muchos críticos destacaron su despecto y como una continuación de la tensión de hace un año





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