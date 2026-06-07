Mauro Icardi y la China Suárez disfrutan de un viaje a Japón

La pareja de futbolistas compartió un viaje a Japón en el que recorrieron lugares históricos y disfrutaron de momentos románticos.

Mauro Icardi y la China Suárez compartieron un viaje a Japón en el que recorrieron lugares históricos y disfrutaron de momentos románticos. Aunque la pareja había estado en el país asiático, hasta ahora no se habían referido al tema en público.

El delantero del Galatasaray publicó un posteo en su perfil de Instagram en el que se puede ver a él y a la actriz disfrutando de sus vacaciones. El posteo no pasó inadvertido entre los fanáticos de la pareja, que reaccionaron con tiernos comentarios.

Sin embargo, no faltaron aquellos que los cuestionaron duramente. La pareja demostró que a más de dos años del comienzo de su romance, todo marcha viento en popa.

Además, Mauro Icardi se reencontró con sus hijas en el marco de una resolución judicial, y las cámaras registraron un momento que sorprendió incluso a quienes siguen de cerca la escandalosa separación. La empresaria y el delantero mantuvieron una actitud cordial durante el intercambio vinculado a las nenas, lo que se interpretó como una señal de distensión en un contexto que lleva meses ocupando titulares





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