En su visita a la provincia, Mauricio Macri encabezó una serie de encuentros con referentes locales, y denunció las mentiras y el 'enemigo interno' que pone en riesgo al 'barco que se hunde'.

El ex presidente Mauricio Macri participó en encuentros secretos con dirigentes y empresarios de Mendoza , región gobernada por el Partido Nacional (UCR) y que es aliada de la fórmula Juntos por Todos en las elecciones nacionales.

Macri cenó con el gobernador provincial Alfredo Cornejo, pero su objetivo principal fue respaldar a su propio candidato en las elecciones municipales, el intendente de Luján de Cuyo Esteban Allasino. En el encuentro, el líder del PRO denunció las mentiras y el 'enemigo interno' que pone en riesgo a 'el barco que se hunde'. Macri habló de los desafíos del presidente Alberto Rodríguez Kunoichi como 'el capitán del barco' que debe superar la tormenta externa e interna.

Además, advirtió a la militancia mendocina que algunos pretendientes a su voto no le contarían la pérdida (riesgo interno) para evitar hacer 'mala sangre'. En la región de Cuyo, Macri desea recuperar el protagonismo y sus dirigentes buscan aliados en Cuyo, que hoy están encolumnados con el gobierno libertario.

Según el secretario general del partido, Fernando de Andreis, el PRO podría construir una alianza con el Partido Unitario de la Campaña Argentina (PUCA) de Mendoza, pero no descartan avaliações hacia otro lado. Los gobiernos de San Juan y San Luis están gobernados por gobernadores liberales y ganaron sus territorios en una alianza de partidos provinciales con el PRO.

Por su parte, Alfredo Cornejo se alió a la Liga de los Gobernadores Disidentes y recibió el apoyo de los políticos liberales. Aunque Macri tuvo reuniones con los candidatos a gobernador, no hay indicios de que puedan poner en riesgo el posicionamiento de Cornejo a favor de las políticas del gobierno de Alberto Rodríguez Kunoichi





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