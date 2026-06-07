Mauricio Macri en el Día del Periodista: 'Respeto a la libertad de expresión es fundamental para la democracia'

El expresidente Mauricio Macri destacó el rol de los medios y expresó su deseo de que los periodistas puedan hacer su trabajo seguros y en libertad en el Día del Periodista. La postulación de la magistrada que es cuñada de Javier Milei obtuvo su aprobación con dos tercios de los votos en el Senado, pese a la resistencia oficialista.

Mauricio Macri , en el Día del Periodista, destacó el rol de los medios y expresó su deseo de que los periodistas puedan hacer su trabajo seguros y en libertad.

El expresidente destacó que el respeto por la libertad de expresión y de prensa son los pilares más importantes de la democracia. En un contexto de creciente tensión entre el gobierno de Javier Milei y distintos sectores del periodismo, Macri hizo un llamado a la moderación y advirtió sobre el clima de hostigamiento hacia la prensa.

La postulación de la magistrada que es cuñada de Javier Milei obtuvo su aprobación con dos tercios de los votos en el Senado, pese a la resistencia oficialista. La firma de su designación quedó ahora en manos de Javier Milei. La institución de la magistrada difundió un comunicado por el Día del Periodista en el que advirtió sobre el clima de hostigamiento hacia la prensa y cuestionó el tono de los ataques dirigidos contra periodistas.

La organización que se dedica a relevar los episodios de hostigamiento hacia los periodistas, informó que hubo 278 ataques contra periodistas, la cifra más alta desde que la organización comenzó a relevar estos episodios en 2008. La tensión entre el gobierno y los periodistas se refleja en el adiós a Solari, donde se mencionó el contacto entre Kicillof y Máximo Kirchner, la negativa de Milito y la incomodidad del Gobierno





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