Mauricio Macri critica al presidente y rechaza las declaraciones de Menem

El expresidente Mauricio Macri lanzó nuevas críticas hacia el presidente actual, poniendo en duda su modo de liderazgo y señalando falencias en la gestión. Macri participó en un foro académico en la Universidad Austral, donde marcó diferencias respecto de la capacidad de gestión del presidente actual.

El expresidente Mauricio Macri lanzó nuevas críticas hacia el presidente actual, poniendo en duda su modo de liderazgo y señalando falencias en la gestión. Macri participó en un foro académico en la Universidad Austral, donde marcó diferencias respecto de la capacidad de gestión del presidente actual.

Según Macri, la gestión requiere combinar ideas fuertes con capacidad para llevarlas a la práctica, y consideró que la administración nacional debería prestar mayor atención a la concreción de sus iniciativas. El líder del PRO también rechazó las declaraciones de Martín Menem, quien había cuestionado una eventual candidatura presidencial de Macri en 2027 y advirtió que podría beneficiar al kirchnerismo.

La discusión comenzó luego de que el presidente de la Cámara de Diputados pusiera en duda la conveniencia de una posible postulación de Macri en las próximas elecciones presidenciales. Macri es un expresidente que no pudo reelegir, que hizo un esfuerzo por terminar con el populismo y no pudo porque volvió. Esa era otra Argentina también, no lo juzgo por eso.

Creo que él tendría que estar absolutamente comprometido con eliminar el populismo para siempre de la Argentina, porque sabe mejor que nadie el daño que le han causado a la Argentina y particularmente a su gobierno. Las declaraciones se producen en medio de una relación cada vez más tensa entre dirigentes del PRO y referentes de La Libertad Avanza.

En las últimas semanas, Macri incrementó sus cuestionamientos hacia el Gobierno nacional y marcó diferencias tanto en el plano político como en la gestión. El intercambio con Menem volvió a dejar en evidencia las disputas internas dentro del espacio opositor no peronista y las diferencias estratégicas de cara al escenario electoral de 2027





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