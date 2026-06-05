El titular del partido desembarcará en Santa Fe, donde encabezará un acto con los propios y se reunirá con el gobernador radical Maximiliano Pullaro. Macri busca darle una nueva impronta al espacio y recuperar el protagonismo perdido.

Mauricio Macri continúa su gira para posicionar al PRO en las elecciones nacionales del año que viene. Este viernes, el titular del partido desembarcará en Santa Fe , donde encabezará un acto con los propios y se reunirá con el gobernador radical Maximiliano Pullaro .

Macri busca darle una nueva impronta al espacio y recuperar el protagonismo perdido. En ese sentido, también se reunirá con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y visitará obras de la provincia para los Juegos Suramericanos. El acto central del evento del "Próximo Paso Centro" comenzará a las 18.30 y replicará el formato presentado este año a nivel nacional.

La lógica del evento será la división en tres paneles temáticos, identificados con las tres letras que dan nombre al partido. Macri desembarcará en Santa Fe, donde además de encabezar un acto con los propios, se reunirá con el gobernador radical Maximiliano Pullaro. El discurso de Macri será entre las 19.30 y las 20, y antes hablarán otros oradores, incluyendo a Rogelio Frigerio, Fernando de Andreis y Gisela Scaglia.

El propio expresidente es quien lidera ese camino, visitando Resistencia el 17 de abril para encabezar una actividad partidaria en el marco del fortalecimiento territorial del PRO a nivel nacional. Allí expresó su apoyo al Gobierno de Javier Milei, pero también remarcó la identidad de su partido.

"Nos decidimos a participar en política para llevar adelante un cambio profundo. El PRO plantó la semilla de la libertad y el cambio en la Argentina", expresó. El encuentro fue parte de "Próximo Paso NEA", un espacio que busca consolidar una agenda más federal y cercana al interior productivo. Por la noche, viajó a Corrientes, donde participó de una cena.

El expresidente encabezó también un acto en Mendoza, como parte de la gira que lidera desde hace varios meses. Allí apuntó a la interna del Gobierno: "Los enemigos del cambio a veces están afuera pero también pueden estar adentro". El PRO atraviesa una suerte de refundación en los últimos meses, impulsada por una fuerte reaparición del expresidente Mauricio Macri en la escena política.

Desde que asumió la presidencia del partido, busca darle una nueva impronta al espacio y recuperar el protagonismo perdido. En ese sentido, además de ordenar al PRO puertas adentro luego de un largo tiempo de internas y fugas del partido, la intención es consolidar una agenda más federal y cercana al interior productivo





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