Matthew Labyorteaux, the actor who played Albert Ingalls, reflects on his Hollywood journey and life away from the spotlight

Matthew Labyorteaux, who played the beloved character Albert Ingalls in the iconic TV series La familia Ingalls, has shared his experiences and reflections on his Hollywood journey and life away from the spotlight.

En los últimos días, Matthew Labyorteaux fue fotografiado mientras caminaba por las calles de Los Ángeles. El actor que le dio vida al adorable y revoltoso Albert Ingalls , el hijo adoptivo de Charles y Caroline en La familia Ingalls, hoy tiene 58 años y luce irreconocible para quienes todavía lo recuerdan como uno de los niños más queridos de la televisión.

Aunque su imagen sigue asociada a la histórica serie, hace tiempo eligió alejarse de Hollywood. Antes de convertirse en Albert Ingalls, Labyorteaux ya había atravesado una infancia compleja. Nacido en Los Ángeles el 8 de diciembre de 1966 y adoptado de muy pequeño, fue diagnosticado dentro del espectro autista en una época en la que el conocimiento al respecto era limitado. Según un artículo publicado en People en 1973, durante sus primeros años tuvo dificultades para hablar y relacionarse.

Su madre adoptiva, Frances Marshall, fue la figura clave de su desarrollo: apostó por terapias tempranas y una crianza paciente que, con el tiempo, le permitió avanzar en su comunicación y sociabilización. En ese contexto, la actuación apareció como una herramienta terapéutica. El fenómeno de La familia Ingalls Estrenada en 1974 por la cadena NBC, La familia Ingalls fue una de las series familiares más exitosas de la televisión estadounidense.

Basada en los libros autobiográficos de Laura Ingalls Wilder, seguía la vida de la familia Ingalls en el pequeño pueblo de Walnut Grove, Minnesota, a fines del siglo XIX. La ficción fue producida y protagonizada por Michael Landon, junto a Karen Grassle, Melissa Gilbert y Melissa Sue Anderson, y permaneció al aire hasta 1983, convirtiéndose en un fenómeno internacional que atravesó generaciones. Cuando el show llegó a su vida, Labyorteaux no era un debutante.

‘Ya había trabajado bastante antes del show, así que no era mi primer programa. Creo que si hubiera sido mi primera serie de televisión o mi primer trabajo como actor, podría haber resultado un poco más intimidante’, recordó años después en una entrevista sobre la tira. Aunque alcanzó fama mundial gracias a la ficción de Michael Landon, el actor ya tenía recorrido en Hollywood.

Había participado en Una mujer bajo influencia (1974), el elogiado drama de John Cassavetes, y también había aparecido en programas como Starsky & Hutch (1975) y Police Story (1973). Incluso antes de convertirse oficialmente en Albert Ingalls, ya había interpretado una versión infantil de Charles Ingalls en una serie de flashbacks sobre la infancia del personaje de Landon.

‘Interpreté a Charles cuando era un niño, en recuerdos de su infancia. Fueron dos episodios muy dulces’, recordó. Ese primer vínculo con la producción terminó siendo decisivo, ya que gracias a esa participación, Landon creó especialmente para él el personaje de Albert, un rol que no existía en los libros originales de Laura Ingalls Wilder.

‘Todo el mundo quería trabajar en esa serie. Querían trabajar con Landon. Era un elenco y un equipo con un espíritu muy familiar’, contó sobre el clima que se vivía detrás de cámara. Largas jornadas de grabación Décadas después, en el podcast Pop Culture Retro, Labyorteaux recordó aquellas jornadas de grabación como particularmente intensas.

Los episodios se filmaban en apenas ocho o diez días y los actores infantiles debían combinar las largas horas de rodaje con clases obligatorias en el set.

‘Si estábamos haciendo un episodio extremadamente duro y, por ejemplo, acababa de morir mi perro en la ficción mientras yo estaba en medio de un examen de álgebra, de pronto el asistente de dirección aparecía y decía: ‘Necesitamos a Matt en el set’. Y yo tenía diez minutos para cambiar completamente de registro’, relató.

‘No se trataba de llegar a un lugar emocional, sino de cambiar de registro rápidamente’. También recordó el ritmo agotador de producción: ‘En La familia Ingalls filmábamos cada episodio en entre ocho y diez días. Había que sacarlo adelante rápido’. Durante esos años, su popularidad creció de manera exponencial.

Como muchos jóvenes actores de fines de los 70 y principios de los 80, se convirtió en un ídolo adolescente. Pero, a diferencia de otros chicos de su generación, nunca terminó de sentirse cómodo con la exposición. Con el tiempo, esa incomodidad fue una de las razones que lo llevó a alejarse de Hollywood.

Retiro, doblaje y una vida lejos de Hollywood Aunque durante años fue una de las caras más reconocibles de la televisión estadounidense, Labyorteaux nunca terminó de sentirse cómodo con la fama. Tras el final de La familia Ingalls, continuó trabajando como actor durante un tiempo, pero poco a poco empezó a alejarse de la exposición pública y de las grandes producciones de Hollywood.

En distintas entrevistas, contó que la serie había dejado una vara muy alta en su vida personal y profesional.

‘Después de la serie, cada trabajo que hacía era inevitablemente comparado con esa experiencia. Ningún otro set volvió a sentirse igual’, recordó





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Matthew Labyorteaux Albert Ingalls La Familia Ingalls Hollywood Journey Life Away From The Spotlight

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

A los 44 años, Sienna Miller volvió a convertirse en madre: “Duermo muy poco, pero estoy locamente enamorada de mi bebé”La actriz británica confirmó el nacimiento de su segundo hijo junto al modelo y actor Oli Green, con quien se encuentra en pareja desde 2021

Read more »

Cannes 2026: Hollywood's Diminished Presence & Argentina's Film DroughtAhead of the Cannes Film Festival, Hollywood's involvement is expected to be minimal, while Argentina is expected to continue grappling with a film drought.

Read more »

Country Music Star Drops Band Member After Abuse AllegationsChase Matthew announces immediate departure of bassist, Carsen Richards, after abuse allegations made by a minor during two separate incidents.

Read more »

Santiago Otero Ramos: es parte de una familia de artistas, trabajó para Les Luthiers y hoy protagoniza una obraEl multifacético actor se presenta todos los domingos y lunes junto a Josefina Scaglione en el Picadero con la obra No me quieras tanto

Read more »

Albert Einstein, científico, explicó en 1940: “La mente es como un paracaídas, solo funciona si la tenemos abierta”La frase resume una de las ideas centrales del pensamiento del físico alemán: la importancia de cuestionar, aprender y mantener la curiosidad para evolucionar.

Read more »