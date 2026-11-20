El árbitro Matonte, con historial controvertido en duelos entre equipos argentinos y brasileños, será el juez de la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla.

El árbitro Matonte será el encargado de impartir justicia en la definición de la Copa Sudamericana entre el Xeneize y Atlético Mineiro en Barranquilla. Esta designación posiciona a la autoridad chilena en el centro de la atención debido a su historial controvertido en partidos que involucran a equipos argentinos, especialmente en cruces con clubes brasileños. Su nombramiento para este partido decisivo genera un debate inmediato sobre su imparcialidad y capacidad para manejar la presión de una final continental.

Historial controvertido con Boca y Corinthians

El pasado 28 de mayo de 2023, Matonte sancionó un penal por un codazo de Raúl Gustavo sobre la cara de Pol Fernández durante el partido entre Boca Juniors y Corinthians. Ese día, Darío Benedetto estrelló su remate en el palo tras la sanción. Menos de tres meses más tarde, volvió a impartir justicia en un duelo entre el elenco azul y oro y el Timao, en este caso en La Bombonera por la vuelta de los octavos de final de aquella edición de la Copa Libertadores. La autoridad chilena ha tenido una presencia recurrente en choques entre estas dos instituciones.

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Interrogantes en la Copa Libertadores 2023

En la Copa Libertadores 2023, el referí lo dirigió en cuatro ocasiones. Una de esas instancias fue el épico vuelta de las semifinales contra Palmeiras, donde clasificó desde los doce pasos a favor del conjunto argentino. Los últimos tres antecedentes mencionados son por Copa Sudamericana. El primero ocurrió por los dieciseisavos de la edición 2024, en la que Boca se clasificó a la siguiente instancia. Aquella noche, el penal que cobró Matonte a favor de Boca frente a Corinthians definió el rumbo del choque.

Fallos polémicos en duelos Argentinos-Brasileños

Matonte también se vio envuelto en fallos controversiales cuando le tocó estar presente en otros cruces internacionales de equipos argentinos. En 2022, lideró la terna arbitral en la vuelta de los cuartos de final de la Libertadores entre Estudiantes y Athletico Paranense. Anuló un gol de Luciano Lollo que acabó eliminando al Pincharrata por una supuesta interferencia de Jorge Morel obstaculizando al arquero. Además, sancionó un penal por una mano de Rodrigo De Paul que generó fuertes reclamos de la Albiceleste por la posición del brazo del mediocampista.

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Polémica con River Plate en semifinales

La autoridad chilena volvió a quedar en medio de protestas efusivas por cobrar un penal y roja a Marcos Acuña que liquidó la serie en favor de los brasileños en el choque entre Palmeiras y River Plate. Desde el Millonario alegaban que el árbitro no había dado la orden de reanudar el juego antes del pase largo que originó la falta. Estos antecedentes recientes han marcado su trayectoria en competiciones sudamericanas y han generado escrutinio sobre sus decisiones clave.

Contrato y futuro deportivo del árbitro

Se fue mal de Boca, tiene contrato con su club hasta 2029 y una cláusula podría dejarlo libre en diciembre. Esta información sobre su situación contractual añade una capa de complejidad a su perfil como árbitro internacional. Su permanencia en el circuito de la CONMEBOL y su capacidad para dirigir finales dependen de la confianza que las federaciones depositen en su desempeño reciente. La final en Barranquilla será el juez definitivo de su carrera.