Materazzi compara el cabezazo de Zidane con la muerte de Jesús de Miguel

Marco Materazzi lamenta no haberse reconciliado con Zinedine Zidane 20 años después del cabezazo en la final del Mundial 2006.

Marco Materazzi, exdefensor de la selección italiana, lamentó en la previa del partido entre Italia y Francia por la cuarta fecha de la Nations League que nunca logró reconciliarse con Zinedine Zidane. Las declaraciones llegan a 20 años del cabezazo que el francés le propinó en la final del Mundial 2006.

Materazzi fue más allá y estableció una comparación entre aquel episodio y la reciente muerte del futbolista de Tenerife Jesús de Miguel. Según explicó, lo ocurrido con el jugador español lo llevó a pensar en las graves consecuencias que podría haber tenido la agresión que sufrió durante la final.

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Materazzi relaciona el cabezazo con la muerte de Jesús de Miguel

Marco Materazzi afirmó que la muerte de Jesús de Miguel le hizo dar gracias a Dios de que no le hubiera pasado nada tras aquel cabezazo de Zinedine Zidane. La frase, según el relato del exdefensor italiano, refleja cómo el fallecimiento del futbolista de Tenerife cambió su manera de mirar lo ocurrido en 2006.

El exdefensor italiano planteó así que la reflexión sobre la muerte de Jesús de Miguel le hizo dimensionar la gravedad que pudo tener la agresión sufrida en la final de aquella Copa del Mundo.

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El texto disponible no detalla las circunstancias de la muerte de Jesús de Miguel, por lo que la comparación se limita a la reflexión que Marco Materazzi expuso públicamente antes del partido.

Zidane y Materazzi, una reconciliación que nunca llegó

Marco Materazzi lamentó que nunca haya podido reconciliarse con Zinedine Zidane, pese a haber buscado un acercamiento años después de la final. El italiano sostiene que su intención era dejar atrás el conflicto surgido en el Mundial de Alemania 2006.

De acuerdo con el relato de Materazzi, el encuentro entre él y Zinedine Zidane ocurrió en noviembre de 2010, en un hotel de Milán, antes de un partido de Champions League entre el Milan y el Real Madrid.

Según el texto, Zinedine Zidane admitió recientemente que no está orgulloso del cabezazo que dio durante el tiempo suplementario de aquella final, aunque aclaró que no se arrepiente de lo sucedido. Para Materazzi, esas palabras reflejan una postura contradictoria.

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Impacto del episodio en el partido Italia Francia

El duelo entre Italia y Francia por la Nations League llega marcado por el recuerdo de la final del Mundial 2006 y por las declaraciones de Marco Materazzi. El episodio vuelve a ocupar la atención pública dos décadas después de aquella expulsión.

Las declaraciones de Materazzi y las palabras atribuidas a Zinedine Zidane reavivaron el recuerdo de uno de los cabezazos más icónicos de la historia del fútbol. Para los aficionados, el caso muestra cómo una acción de la final sigue presente en el debate futbolístico.

La combinación de la reconciliación pendiente y la muerte de Jesús de Miguel hace que la discusión trascienda el resultado deportivo del partido de la Nations League. Las fuentes consultadas no informan de nuevas medidas ni de otros encuentros entre Materazzi y Zidane.