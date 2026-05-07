Matías Tabar, el contratista de Adorni, se defiende tras ser acusado de 'militante K' por Javier Milei

El arquitecto Matías Tabar, quien remodeló la casa de Manuel Adorni, se vio envuelto en una polémica tras ser acusado por el presidente Javier Milei de ser un 'militante K', a pesar de haber votado por el oficialismo. Tabar declaró ante la justicia en la causa contra Adorni y expresó su dolor por las acusaciones en su contra.

Matías Tabar , el contratista y arquitecto que remodeló la casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá, se vio envuelto en una polémica tras ser acusado por el presidente Javier Milei de ser un 'militante K', a pesar de que él mismo había votado por el oficialismo.

La situación se agravó cuando Tabar declaró ante la justicia federal en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito contra Adorni, lo que llevó a Milei y a su hermana Karina a tildarlo de enemigo. El contratista, que recibió 245.000 dólares en efectivo por su trabajo, expresó su dolor y angustia en un mensaje publicado en su perfil de X, donde aseguró que nunca fue partidario del kirchnerismo y que su voto siempre fue por un país distinto, primero con Mauricio Macri y luego con La Libertad Avanza.

'Tristeza, angustia, dolor en el corazón, escuchar al Presidente de la Nación Javier Milei y Karina Milei cuando aposté por un país distinto cada vez que tuve oportunidad', escribió Tabar, quien también compartió su teléfono celular con la Justicia para corroborar sus declaraciones y los mensajes con el entorno de Adorni. El periodista Manu Jove confirmó en X que Tabar no es militante kirchnerista, como lo había afirmado el presidente, y que está dolido por las declaraciones en su contra.

En redes sociales, algunos usuarios criticaron a Tabar por haber votado a Milei, mientras que otros cuestionaron el origen de los 245.000 dólares que recibió en efectivo sin declarar. La polémica se extendió a medida que más detalles salieron a la luz, incluyendo los intercambios entre Tabar y los abogados de Adorni, quienes le pidieron que no hablara con la fiscalía antes de contactarse con ellos.

La situación refleja la polarización política en Argentina, donde cualquier persona que no guarda silencio es vista como un enemigo por el gobierno, independientemente de su historial político o personal





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