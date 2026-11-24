El actor de Gordon, Matías Mayer, confirmó junto a su pareja Sofía Angelucci que esperan su primer hijo. Publicaron imágenes del test positivo y detalles de su historia de amor.

El actor Matías Mayer, conocido por su actuación en la reciente producción televisiva Gordon, ha confirmado que será padre por primera vez en su vida. Junto a su pareja, la abogada Sofía Angelucci, el intérprete compartió en la plataforma Instagram la noticia del embarazo de su novia.

Confirmación oficial en redes sociales

En la publicación, realizada un lunes, Matías Mayer y Sofía Angelucci mostraron un test de embarazo positivo junto a fotos en las que se aprecia el crecimiento del vientre de la actriz. El mensaje del actor declaró: "¡Y de golpe se agranda la familia! Estamos esperando nuestro primer hijo y la felicidad no entra en el cuerpo".

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La entrada recibió una respuesta inmediata del público, superando los 10.000 me gusta en menos de una hora. Diversos colegas del medio enviaron sus felicitaciones, entre ellos Celeste Cid, Santiago Talledo, Juanita Repetto, Yoyi Francella, Cachete Sierra, Guido Zaffora y Mica Vázquez.

Historia de amor de cuatro años y medio

La pareja mantiene una relación estable desde hace cuatro años y medio. Según reveló Mayer en el programa Otro Día Perdido en septiembre pasado, se conocieron en una salida nocturna debido a una larga conversación sobre el club Boca Juniors.

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Sofía Angelucci, abogada de profesión, mantiene un perfil discreto y alejado del ambiente artístico. Su relación ha sido privada hasta esta confirmación pública, que marca un nuevo capítulo en la vida personal del actor.

Contexto profesional y estrena Gordon

Esta noticia surge pocos días después del lanzamiento en Netflix de Gordon, una miniserie de siete episodios dirigida por Pablo Trapero. La producción está protagonizada por Rodrigo de la Serna e interpreta la historia de Aníbal Gordon.

Matías Mayer integra el elenco principal interpretando a Alejandro Giovenco. Este proyecto representa un nuevo paso en una carrera consolidada, tras su premiado papel en el musical Casi normales.